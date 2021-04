Ranskalainen teini sai 50 000 tappouhkausta islamin kritisoinnista – 6 pidätetty

Kuusi henkilöä on pidätetty Ranskassa 17-vuotiaan tytön tappouhkauksista.

Ranskalainen Mila julkaisi helmikuussa 2020 islamia kritisoivan videon, minkä seurauksena hän sai 50 000 tappouhkausta. Tyttö on nyt poliisin suojeluksessa eikä voi käydä koulua.

Kaikesta huolimatta Mila on jatkanut läsnäoloa internetissä julkaisemalla sisältöä, joka alunperin johti hillittömään vihaan häntä kohtaan.

Viranomaiset ovat nyt saaneet kiinni muutaman häntä uhanneista henkilöistä. Kuusi iältään 18-35 -vuotiasta pidätettyä ovat kaikki Pariisista. Epäillyistä viisi pidätettiin jo helmikuussa. Viisi heistä on miehiä ja yksi nainen.

Kaikkia epäillään verkkohäirinnästä ja laittomista uhkauksista [suomalainen vastaava rikosnimike].

”Islam on paskaa!”

Helmikuussa 2020 kaikki alkoi melko harmittomasti, kun tuolloin 16-vuotias Mila striimasi videota Instagramiin.

Liven aikana eräs mies aloitti häiriköinnin: ”Olet kaunis, olet kuuma, minkä ikäinen olet?”.

Mila ilmoitti katsojille asianmukaisesti olevansa lesbo ja että ”mustat ja arabit” eivät ole hänen tyyppiään.

Sitten hän sanoi katsoen kameraan lauseet, jotka johtivat hillittömään vihaan ja uhkauksiin: ”Koraani on vihan uskonto, siinä on vain viha. Islam on paskaa, uskontonne on paskaa”, hän sanoi ja kuvaili, mitä tekisi heidän ”jumalalleen”.

Mila sai esiintymiselleen tukea poliittiselta kentältä laidasta laitaan.

– Tämä nuori tyttö on rohkeampi kuin koko valtaa pitänyt poliittinen luokka viimeisten 30 vuoden aikana, Kansallisen liittouman (Rassembement National, RN) johtaja Marine Le Pen twiittasi.



Oppositiossa olevan Republicains-puolueen johtaja senaatissa, Bruno Retailleau tuki myös Milaa tämän esiinnyttyä ”tätä arvojamme polkevaa poliittista islamia” vastaan.

Marraskuussa 2020 Mila julkaisi TikTok:ssa videon, jossa hän hyökkäsi jyrkästi kritisoijiaan kohtaan. Hän on sittemmin julkaissut myös muita videoita maahanmuuttoa, uskontoa ja feminismiä koskevista aiheista. Myös nämä videot ovat johtaneet tappouhkauksiin.

Lähteet RMX News, The Local.fr.