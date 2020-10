Sukupuolineutraaleista vessoista kipakkaa palautetta – TAYS palautti pikavauhtia miehille ja naisille omat WC:t

Tampereen yliopistollisen sairaalan uusi pääaula avattiin syyskuun 2019 lopussa.

Aulan saniteettitilat oli uudistettu nykytrendien mukaisiksi. Unisex-WC -tilojen piti palvella kaikkia sukupuolia tasapuolisesti.

Unisex-termillä viitataan ihmisen yleiseen tarpeeseen toteuttaa vapaasti seksuaalisuuttaan.

Varsin pian unisex-vessat kuitenkin katosivat, ja tilalle tulivat perinteiset omat tilat molemmille sukupuolille.

TAYS:n palveluesimies Niina Isotalo kertoo, että syynä pikaiseen muutokseen oli asiakkailta tullut palaute.

– Sairaalaympäristössä ei vielä olla valmiita tällaiseen yhteiskäyttöön, Isotalo kertoo.

Palveluesimies Isotalo tarkentaa vielä, millaisista tiloista oli kyse.

– Kyseessä on WC-tila, joka on yhteiskäyttöinen ja tilassa on yhtäaikaisesti useampi käyttäjä. Yhteis-WC:stä alkoi tulemaan meille palautteita, joiden vuoksi TAYS pääaulaan palautettiin molemmille sukupuolille tarkoitetut WC-tilat.

Isotalon mukaan tilannetta saatetaan arvioida uudelleen tulevaisuudessa.

– Asiahan voi jossain kohtaa muuttua ja voidaan kokeilla uudestaan unisex-WC:tä, sitähän ei tiedä, Isotalo toteaa.

Palaute unisex-WC -tiloista on muualta saadun tiedon mukaan tullut naisasiakkailta. Tätä kysyimme myös palveluesimies Isotalolta, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa.

Eräänlaiseksi muoti-ilmiöksi muodostuneet yhteis-WC:t ovat joutuneet kovan kritiikin kohteeksi muuallakin.

Yle kertoi keväällä 2018 Mänttä-Vilppulan yläkoululaisten ärsyyntyneen unisex-vessoihin. Osa oppilaista jopa pidätteli koko päivän, jotta WC:ssä ei tarvitsisi käydä.

Vuosi takaperin myös Iso-Britannian kouluissa havahduttiin unisex-vessojen ongelmiin. Tyttöjä hävetti käyttää samoja WC-tiloja kuin pojat – jopa niin paljon, että tytöt jättivät tulematta kouluun.

Tytöt, joilla on kuukautiset, tunsivat voimakasta ahdistusta tietäessään joutuvansa käyttämään koulupäivän aikana yhteis-WC:tä. Tytöt myös tunsivat olonsa turvattomaksi poikien käyttämissä WC-tiloissa

Myös Iso-Britanniassa huomattiin, että pelätessään WC-käyntiä jotkut tytöt pidättäytyivät juomasta ja pidättelivät virtsaamista koko koulupäivän ajan. Tämä saattaa jopa olla vaaraksi terveydelle.