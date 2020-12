Entinen Ranskan puolustusvoimien komentaja pelkää sisällissotaa

Ranskan puolustusvoimien entinen komentaja Pierre de Villiers varoittaa, että Ranska saattaa ajautua sisällissotaan radikaali-islamistien ja lähiöiden lisääntyvän väkivallan vuoksi.

Kenraali Pierre de Villiers uskoo, että Ranskan jännitteinen yhteiskunnallinen ilmapiiri saattaa pian purkautua.

– Nykyinen ilmapiiri korkeintaan parhaimmillaan synkkä, pahimmillaan ryöpsähtävä, joka tapauksessa erittäin epävakaa. Köyhyys ja viha lisääntyvät kaikkialla, kenraali de Villiers sanoi.

– Ja päällekkäin on kuusi kriisiä: terveys, turvallisuus, taloudellinen, rahoituksellinen, geostrateginen ja ilmeisesti poliittinen, mitä kutsun auktoriteettikriisiksi.

Tilanne voi kenraalin mukaan muuttua hitaasti – tai erittäin nopeasti.

– Ranska on vanha demokratia, kypsä maa, mutta se on perinteisesti taistellut uudistuakseen. Tämä tapahtuu usein räjähdyksenomaisesti, purkautumalla, de Villiers muistutti.

Ranska on elänyt rauhan aikaa jo 75 vuotta, eikä vanha sotilas halua sotaa. Ulkopuolisia vastaan käytävä sota ei kuitenkaan ole hänen pääasiallinen huolenaiheensa.

– Me sotilaat emme halua sotaa. Me tiedämme, millaista se on. Pelkään sisällissotaa. Kun opettajan pää irrotetaan koulun ulkopuolella tai kun kolme kirkkoon rukoilemaan saapunutta ihmistä murhataan, kenraali sanoi viitaten Ranskaa ja koko Eurooppaa järkyttäneisiin viimeaikaisiin islamilaisiin terrori-iskuihin.

Kenraali de Villiers puhui myös radikaali-islamistien ja muiden Ranskaa vihaavien aiheuttamasta ongelmasta. Kenraali uskoo, että sellaisten tahojen integrointi voi kestää useiden sukupolvien ajan.

– Lähellä salafisteja olevien Ranskaa vihaavien 20-vuotiaiden integrointi ei voi olla yksinkertaista eikä se tapahdu äkkiä. Tehtävä on valtaisa.

Aiemmin tänä vuonna julkisuuteen vuotaneiden dokumenttien mukaan Ranskassa 150 aluetta on islamistien hallinnassa. Pariisin, Lyonin ja Marseillen esikaupunkialueiden lisäksi joukossa on useita Pohjois-Ranskan kaupunkeja, kuten Maubeuge, jossa Ranskan muslimien demokraattinen liitto (UDMF) on saavuttanut jo 40 prosentin kannatuksen.



