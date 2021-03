EU-parlamentti sensuroi Slovenian pääministeriä sensuuria koskevassa keskustelussa

Useat paikalliset ja kansainväliset lehdistönvapautta valvovat tahot ovat syyttäneet Slovenian hallitusta pandemian käyttämisestä median vapauksien rajoittamiseen ja henkilökohtaisiin hyökkäyksiin toimittajia vastaan.

Perjantaina Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) seurantaryhmän jäsenet kuulivat useita slovenialaisia puhujia ja tiedotusvälineiden asiantuntijoita.

Konservatiivisen ja maahanmuuttokriittisen keskusta-oikeistolaisen SDS:n (Slovenska demokratska stranka, SDS) johtaja, pääministeri Janez Janša aloitti sanomalla, että hän on henkilökohtaisesti pyrkinyt avaamaan keskustelun EU-parlamentissa oikeusvaltioperiaatteesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta sekä demokratian tilasta Sloveniassa jo vuonna 1987.

– Alussa se ei ollut mahdollista, koska Slovenia oli edelleen osa [kommunistista] Jugoslaviaa. Tuolloin tarvitsimme kuitenkin eniten tällaista apua, ja tavallaan tarvitsemme tätä keskustelua nyt ja koko siirtymävaiheen ajan, joka ei ole vielä ohi, sanoi pääministeri.

Hän oli myös tyytyväinen siihen, että aihetta käsiteltiin ja toivoi, että keskustelu jatkuisi.

– Mitä tulee Slovenian hallituksen kantaan, emme halua piilottaa mitään. Toisin kuin edelliset hallitukset, olemme valmiita puhumaan mistä tahansa, jos jonkun mielestä Sloveniassa on oikeusvaltioon ja tiedotusvälineiden vapauteen liittyvä ongelma, haluamme vain tarpeeksi aikaa jotta voidaan tuoda esille myös asian toisen puolen, ja tietysti kutsumme kaikki, jotka ajattelevat, että kaikki on pielessä, tulemaan Sloveniaan ja tutustumaan tilanteeseen itse, pääministeri sanoi.

– Tämä kuva on erilainen kuin mitä [kritisoijat] ovat yrittäneet esittää, pääministeri Janša sanoi ja lisäsi olevansa varsin hyvin tietoinen siitä, että vaikka keskustelu käydäänkin Euroopan parlamentissa, se on suunnattu Slovenian sisäpoliittiseen tilanteeseen.

– Epäilen, onkohan kukaan Latviassa, Luxemburgissa tai Portugalissa kiinnostunut tästä, samoin kuin on todennäköistä, ettei kukaan slovenialaisista seuraa mediatilannetta erityisesti Latviassa tai Portugalissa, pääministeri muistutti.

– Emme peittele mitään, mutta haluamme, että asiat arvioidaan objektiivisesti ja että jokaisen toimijan vastuita kunnioitetaan, hän lisäsi.

Sitten pääministeri Janša ehdotti, että kokouksessa katsottaisiin englanniksi laadittu video, jossa puhuttiin toimittajiin kohdistuneista hyökkäyksistä, toimittajiin kohdistetuista menettelyistä ja väkivaltaisuuksista Sloveniassa aikana, jolloin maa oli jo itsenäinen.

– Valitettavasti ne, jotka vaahtoavat tiedotusvälineiden vapaudesta, eivät näe sellaisia ​​ongelmia joita Slovenian toimittajat kokivat, kun heidät joko hakattiin tai ammuttiin kuoliaaksi, sanoi pääministeri Janša.

Kun keskustelua valvonut hollantilainen Euroopan parlamentin jäsen Sophie in ’t Veld (Renew / D66) väitti, että videon esittäminen ei ollut mahdollista teknisten rajoitusten vuoksi ja että se ei ole käytäntö tällaisissa tapahtumissa, Janša poistui videokeskustelusta.

Slovenian parlamentin asiantuntijat ovat vahvistaneet, että videon näyttämiseen ei olisi liittynyt teknisiä ongelmia.

– On todella valitettavaa, että Sophie in ’t Veld, jonka piti valvoa median vapautta EU: ssa, etukäteen tehdystä sopimuksesta huolimatta sensuroi videon, joka tuo esiin median vapauden ongelmat ja toimittajiin kohdistuvat hyökkäykset Sloveniassa, pääministeri Janša twiittasi.

Slovenian Toimittajien ja julkaisijoiden liitosta (ZNP) Igor Pirkovic tuki hallitusta. Hän totesi, että tiedotusvälineet Sloveniassa eivät ole koskaan olleet yhtä vapaita kuin nyt, mutta samalla ”hallitusta ei ole koskaan kritisoitu yhtä paljon”.

Pääministeri Janša muistutti myöhemmin Twitterissä, että maassa on taisteltu sensuuria vastaan jo 30 vuotta sitten, kun alueella kukistettiin kommunistidiktatuuria.

– Slovenia ei ole velkaa Brysselille mitään. Taistelimme vapauden ja demokratian puolesta 30 vuotta sitten. Jotkut meistä ovat taistelleet 35 vuoden ajan oikeusvaltion ja sananvapauden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien puolesta sekä joutuneet maksamaan siitä. Siksi vaurauteen syntyneet ylipalkatut byrokraatit eivät saarnaa meille vapaudesta ja demokratiasta. Emme myöskään anna itsensä oikeusasiamiehiksi julistautuneiden sensuroida meitä. Emme antaneet Milosevicin tehdä niin, emmekä myöskään anna @SophieintVeld tai @CiolosDacian tehdä niin.

Slovenia owes absolutely nothing to Brussels. We fought for our freedom and democracy 30 years ago. For the rule of law and freedom of expression, for human rights and fundamental freedoms, some of us have been fighting and paying the price for 35 years. Therefore,…1/2 https://t.co/6t4qcOeVPI

… overpaid bureaucrats who were born into prosperity will not preach to us about freedom and democracy. Nor will we ever agree to be censored by self-proclaimed ombudsmen. We did not allow Milosevic to do that, nor will we allow @SophieintVeld or @CiolosDacian to do so.

— Janez Janša (@JJansaSDS) March 27, 2021