Joe Biden pitää matalaa profiilia terroristijärjestön vallatessa pikavauhtia Afganistania

Samaan aikaan kun islamistinen Taliban-terroristijärjestö valtaa ennätysvauhtia Afganistania takaisin Nato-joukkojen vetäytyessä, vetäytymisen taustalla ollut Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden aloittaa viikon loman.

Yhdysvallat päätti torstaina lähettää 3000 sotilasta Afganistaniin avustamaan Kabulin suurlähetystön evakuoinnissa, mutta Biden puhui vain suunnitelmistaan ​​alentaa reseptilääkkeiden hintoja. Hän ei myöskään suostunut vastaamaan toimittajien kysymyksiin.

Bidenin hallinto puolustautuu nyt sanomalla, ettei Taliban-terroristijärjestön nopea eteneminen tullut yllätyksenä. Kuitenkin vain noin kuukausi sitten Biden arveli, että Afganistan ei joudu Talibanin hallintaan.

– Todennäköisyys, että Taliban valtaa kaiken ja omistaa lopulta koko maan, on erittäin pieni, hän sanoi toimittajille 8. heinäkuuta.

Presidentti Donald Trump asetti alun perin ehdot täydelliselle vetäytymiselle Afganistanista. Helmikuussa 2020 Trumpin hallinto teki sopimuksen Talibanin kanssa, jonka mukaan Yhdysvallat vetäisi kaikki joukkonsa Afganistanista 1. toukokuuta mennessä, jos Taliban täyttää tietyt vaatimukset.

Huhtikuussa Biden ilmoitti aikovansa vetää kaikki joukot Afganistanista ennen syyskuun 11. päivän iskujen 20. vuosipäivää.

– Emme aio kiirehtiä ulos. Teemme sen vastuullisesti, tietoisesti ja turvallisesti, Biden väitti tuolloin.

Kuitenkin Yhdysvaltain joukot lähtivät päämajasta, Bagram Air Fieldistä, keskellä yötä ilmoittamatta asiasta Afganistanin komentajille, Afganistanin sotilasviranomaiset kertovat.

– Presidentti Biden sanoo, että Yhdysvallat lähtee Afganistanista tavalla, joka suojelee amerikkalaisia ”etuja” ja ”arvoja”. Vaikea nähdä täällä Kabulissa, kuinka maan luovuttaminen fanaatikoille, jotka palvovat Bin Ladenia, tekee työn, totesi CNBC:n ulkomaantoimittaja Richard Engel Twitterissä.

President Biden says US leaving Afghanistan in a way that protects American “interests” and “values.” Hard to see here in Kabul how abandoning the country to fanatics who hosted Bin Laden accomplishes that.

— Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021