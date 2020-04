Mona Walter: Somalien koronatartuntojen suuri määrä länsimaissa johtuu heikosta integraatiosta

Mona Walter kertoo, miksi erityisesti hänen maanmiehensä somalit kärsivät koronaviruksesta länsimaissa.

Maaliskuun lopussa yli puolet Tukholmassa koronavirukseen menehtyneistä oli somaleja. Norjassa tilastot osoittavat, että Somaliassa syntyneet ovat koronaviruksen eniten sairastuttama maahanmuuttajaryhmä.

Ruotsiin 1990-luvulla pakolaisena muuttanut Mona Walter uskoo tietävänsä syyn, miksi somalit ovat länsimaissa koronaviruksen erityisenä kohteena.

– Me somalit olemme huonoiten integroitunut väestöryhmä koko läntisessä maailmassa. Elämme rinnakkaisyhteiskunnassa Allahin ja profeetta Muhammedin alistamina noudattaen 600-luvun sharia-lakia ja kollektiivista somalikulttuuria, Walter kertoo Facebook-sivullaan julkaisemassaan kirjoituksessa.

Walter uskoo, että somaleista on tullut uskonnollisia fanaatikkoja, jotka sokeasti uskovat imaamien väitteitä, että profeetta Muhammed paransi kaikki sairaudet ”kuminalla, valkosipulilla, hunajalla, kamelinvirtsalla ja koraanin lukemisella”.

– Covid-19 osoittaa, että taikauskoinen islamilainen sharia-laki ja Somalian kollektiivinen kulttuuri ovat tappava yhdistelmä.

Walterin mukaan somalien on ”aika jättää keskiaika ja integroitua nykyaikaiseen demokraattiseen yhteiskuntaan”. Vastuu kuuluu jokaiselle somalille eikä kenellekään muulle.

– Tietenkään Ruotsin tai muiden länsimaiden ei tarvitse sopeutua islamilaiseen kulttuuriin, mutta meidän somalien ja islamin on sopeuduttava demokraattiseen ja nykyaikaiseen yhteiskuntaan.

Somalialainen kulttuuri on kollektiivinen ja on perinteisesti tarjonnut sosiaalista tukea yhteisön jäsenille. Viimeistään koronapandemian aikana jopa väärinkäytöksiin kannustavat perinteet on hylättävä.

– Kun tulet pakolaisena Ruotsiin, sinut ensin sijoitetaan vastaanottokeskukseen. Sitten huomaat, että ilmoittamalla asuvasi sukulaisen tai maanmiehen kanssa saat enemmän tukia kuin pysymällä pakolaiskeskuksessa. Tämä tarjoaa myös mahdollisuuden lähettää osan näistä tuista kotiin Somaliassa. Somaliaan jäänyt perhe on myynyt kaiken omistamansa, jotta kyseinen henkilö voi matkustaa Ruotsiin tai jonnekin Länteen parempaa tulevaisuutta varten.

Monet somaleista asuvat yhdessä maanmiestensä kanssa samoissa asunnoissa. Tämäkin mahdollistaa tukina saatavien rahojen lähettämisen kotiin Somaliaan. Jotkut yhteisasunnoissa asuvista naisista joutuvat kuitenkin hyväksikäytetyiksi, sillä ”islamilaisessa ja somalialaisessa kulttuurissa on tiettyjä normeja ja sääntöjä, joita naisen on noudatettava”.

– Somalialainen ja islamilainen kulttuuri on kunniakulttuuri. Jos nainen haluaa selviytyä, on noudatettava näitä normeja ja arvoja, jotka ovat usein halventavia ja alentavat naisia.

Walter toteaa, että koronasairastuvuuden lisäksi on myös useita muita negatiivisia asioita, joihin somalit usein perustellusti yhdistetään. Tällaisia asioita ovat Walterin mukaan muun muassa nuorisorikollisuus, työttömyys, petokset, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, suurperheet, heikko integroituminen yhteiskuntaan, ihmiskauppa sekä lasten ja naisten vieminen kotimaahan [ympärileikkausta varten].

– Tämä ei hyödytä meitä somaleja eikä uuden kotimaan kansalaisia. Vastuullisiksi kansalaisiksi tulemisen sijaan meistä tulee taakka yhteiskunnalle.

Walter kehottaakin maanmiehiään hylkäämään islamilaisen sharia-lain ja perinteet tullakseen osaksi yhteiskuntaa, jossa he nyt asuvat.

– Rakkaat maanmieheni, islamin sharia-lakiin liittyy konflikti maallisen, demokraattisen ja nykyaikaisen yhteiskunnan kanssa. Emme koskaan onnistu missään, edes Somaliassa, ellemme hylkää shariaa, ainakin niitä osia, jotka ovat ristiriidassa demokratian, ilmaisunvapauden ja tasa-arvon sekä uskonnonvapauden kanssa, entinen muslimi Mona Walter painottaa.