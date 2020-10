Berliinissä islamistit julistivat vihaa Ranskaa kohtaan

Torstaina Berliinin pahamaineisessa Neuköllnin maahanmuuttajalähiössä islamilaiset fundamentalistit lietsoivat vihaa Ranskaa vastaan. Videossa raivoavat islamistit huutavat ”Allahu akbar”.

Sananvapaudesta lujasti kiinni pitävä Ranska on vetänyt puoleensa koko maailman muslimien vihan, sillä Ranskassa sananvapaus kattaa myös muslimien profeetta Muhammedista tehdyt karikatyyrit.

Sen jälkeen kun islamisti tappoi ranskalaisen opettajan Samuel Patyn irrottamalla tämän pään ja presidentti Emmanuel Macron oli kritisoinut islamia ja muslimimaailmaa sanoen niiden olevan kriisissä, Ranskassa on suoritettu jo kolme ranskalaisiin kohdistunutta islamilaista terrori-iskua.

Islamistien länsimaista sananvapautta kohtaan osoittama viha ei ole kuitenkaan rajoittunut Ranskaan. Myös Saksan pääkaupungissa Berliinissä islamistit julistivat torstaina vihaansa. Neuköllnin pahamaineisessa maahanmuuttajalähiössä islamistit huusivat kaduilla ”Allahu akbar”.

Islaminvihreillä kylteillä varustautuneina muslimit julistivat vihaansa Ranskaa ja presidentti Macronia kohtaan. Videolla voidaan kuulla, kun islamistit huutavat myös ”La Ilaha Illalaha”, mikä on osa islamilaista uskontunnustusta, ”Ei ole muuta jumalaa kuin Allah”.

HAPPENING NOW: Crowds gather in #Berlin, Germany, chanting ”Allahu Akbar” — in protest of President Marcon of #France which experienced multiple terror attacks today. pic.twitter.com/l3g3oLFcXu

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) October 29, 2020