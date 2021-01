Perussuomalainen Nuoriso: Elpymisrahastosta järjestettävä kansanäänestys kuntavaalien yhteydessä

Järjestö muistuttaa, että syksyllä EU:n elpymisrahastosta kansanäänestystä vaativa kansalaisaloite sai vaadittavat 50 000 allekirjoitusta ennätysajassa ja kannatusilmoitusten keräys keskeytettiin asian kiireellisyyden vuoksi.

Perussuomalaisen Nuorison hallitus vetoaa Sanna Marinin hallitukseen, että se aloittaa tarvittavat lainvalmistelut välittömästi, jotta kansanäänestys mittavasta paketista voidaan järjestää.

– Marinin hallitus on törkeällä tavalla ohittanut tukipakettia koskevan kansalaiskeskustelun, asiantuntijoiden näkemykset ja jopa eduskuntakeskustelun. Pääministeri Sanna Marinia ei liiemmin nähdä puolustelemassa pakettia eduskunnan keskusteluissa eikä väittelemässä asiantuntijoiden kanssa. Silti hän on Brysselin yössä solminut sopimuksen, jolla suomalaisten rahoja ryöstetään Euroopan alisuoriutujille miljardeja euroja! Paketille on saatava kansan mandaatti, minkä vuoksi kansanäänestyksen järjestäminen on välttämätöntä, toteaa järjestön puheenjohtaja Miko Bergbom.

Elpymisrahasto muuttaa Euroopan unionin luonnetta ja rakenteita perustavanlaatuisilla tavoilla ja sitoo Suomea yhä tiiviimmin velka- ja tulonsiirtounioniin. Ennen eduskuntavaaleja 2019 ei ollut tietoa, että EU:ssa ryhdytään valmistelemaan näin massiivisia tulonsiirtoja, jotka poikkeavat unionin perussopimuksista. Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että eduskuntakäsittelyä elvytyspaketista ei yksinkertaisesti voida käydä ilman kansanäänestystä.

– Kuntavaalien yhteydessä järjestettävä kansanäänestys olisi paras tapa hallitukselle saada selville, mitä mieltä suomalaiset paketista ovat. Viime syksyn ja alkutalven aikana kävi hyvin selväksi, että Marinin hallitus yrittää tukahduttaa keskustelun elpymispaketista kaikin mahdollisin keinoin. Kansalaisaloitteestamme käyty keskustelu eduskunnan täysistunnossa suoritettiin vähin äänin, eikä pääministeri Marin vähemmän yllättäen edes osallistunut keskusteluun. En halua, että Suomi sitoutuu maksamaan muiden maiden virheistä, enkä halua elää maassa, jonka budjettisuvereniteetti viedään käsistä. Tästä syystä vaadimme kansanäänestystä elpymisvälineestä, vaatii järjestön 1. varapuheenjohtaja Laura Jokela.