Pfizer: Syöpä on uusi Covid

Haastattelussa Bourla totesi, että sen odotetaan tekevän lähitulevaisuudessa uusia massiivisia voittoja syöpälääkkeiden myynnistä.

”Onkologia, se on uusi Covidimme”, hän sanoi.

‘We saved the world from covid’….Pfizer chairman and CEO Albert Bourla,

“It is what it is our new Covid.

I think will be blockbuster drugs… they will have significant impact on cancer patients.” pic.twitter.com/pHLHck2Bx9

— Dr David Cartland (@CartlandDavid) May 6, 2024