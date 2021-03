Ranskalainen filosofi: ”Väestönvaihto on totta!”

Ranskalainen filosofi Michel Onfray uskoo, että ”suuri väestönvaihto” on tapahtumassa riippumatta siitä, mitä vasemmistolainen valtamedia haluaa meidän uskovan.

62-vuotias Michel Onfray on kirjoittanut yli 100 kirjaa ja jättänyt virkansa lukion filosofianopettajana jo vuonna 2002. Hän on perustanut kansanyliopiston Caeniin, jossa hän ja monet muut opettavat filosofiaa ja muita aineita.

Filosofi Onfray toi käsityksensä demografisesta muutoksesta julki Front Populaire -uutissivustolla Youtubessa.

– Jos joku vasemmalla sanoo ”suuri väestönvaihto”, olemme heti että ”väite on erittäin hyvä”, mutta jos joku oikealla – kuten Renaud Camus – sanoo, että ”suuri väestönvaihto” on olemassa, heti huudetaan fasismia.

”Suuri väestönvaihto” on ranskalaisen kirjailijan Renaud Camusin vuonna 2010 julkaistussa ”Suuri väestönvaihto” -kirjassa esitetty käsite. Camus väitti, että alkuperäiset ranskalaiset korvataan muulla kuin eurooppalaisella väestöllä. Kirja on osa eurooppalaista kulttuuripessimismiä, jonka äänitorvia ovat muun muassa ilmiöstä kirjoittaneet saksalainen Thilo Sarrazin (Saksa tuhoaa itsensä) sekä ranskalaiset Éric Zemmour (Ranskan itsemurha) ja Michel Houllebecq (Alistuminen).

– Teema toistuu tiedotusvälineissä – vasemmalla sanotaan, että maahanmuutto on mahdollisuus, se on terveellistä, se tuo elinvoimaa ja tuoretta verta, kun taas oikealla ihmiset sanovat, että maahanmuutto on huonoa, ja meidän on vältettävä muita – Onfray sanoi väittäen, että mielipiteistä riippumatta väestötiedot vahvistavat ”suuren väestönvaihdon” olemassaolon. Kyseessä ei ole salaliittoteoria.

– Onko suuri väestönvaihto olemassa? Demografit sanovat ”kyllä”. Se on hyvin yksinkertaista. On miehiä ja naisia, he lisääntyvät, on tietty syntyvyys, teet laskutoimituksia, teet ennusteita ja se osoittaa [olemassaolon], hän sanoi ja huomautti, että kiistäjien mielestä tämä tapahtuu vasta kaukaisessa tulevaisuudessa, mutta silti he eivät voi kiistää väestörakenteen muutosta, kun etnisistä eurooppalaisista on tulossa vähemmistö länsimaissa.

Äärivasemmiston verkkosivustoilla, kuten Wikipediassa, ”suuri väestönvaihto” mainitaan äärioikeiston salaliittoteoriana. Onfray totesi, että monissa länsimaissa ei saa ilmoittaa väestön etnistä alkuperää, ja tämän tarkoituksena on totuuden peittäminen.

– Kukaan ei saa laatia etnisiä tai uskonnollisia tilastoja … Näiden kieltojen tarkoituksena on estää väestötieteilijöitä ennustamasta, mitä on tulossa, Onfray sanoi.

Vaikka Ranskassa ei ole etniseen alkuperään perustuvia tilastoja, väestötieteilijät ovat etsineet muita lähestymistapoja voidakseen todistaa etnisten ranskalaisten nopean demografisen korvaamisen. Tähän on käytetty muun muassa tietoja vastasyntyneiden lasten nimistä.

Yhdysvalloissa massamaahanmuutto yhdistettynä syntyvyyden laskuun on johtanut väestörakenteen nopeaan muutokseen. Valkoiset, joita vuonna 1960 oli lähes 90 prosenttia väestöstä, on nyt alle 60 prosenttia väestöstä. Brookings-instituutin mukaan on ennusteita siitä, että valkoisista tulee vähemmistö jo tällä vuosikymmenellä, ellei maahanmuuttokehitys käänny.

Muissa maissa, kuten Norjassa, valkoisten odotetaan pysyvän enemmistönä pidemmän aikaa, mutta valkoisten odotetaan kuitenkin muodostavan vähemmistön jo tällä vuosisadalla.

Ruotsissa demografinen muutos on jo pitkällä. Ajatushautomo Gefiran mukaan ruotsalaiset ovat neljän vuosikymmenen kuluttua vähemmistönä omassa maassaan. Tämä johtuu muslimimaista suuntautuvasta maahanmuutosta sekä muslimien korkeasta syntyvyydestä. Ruotsi tulee kokemaan täydellisen hallitusten suorittaman väestönvaihdon, ja maasta tulee säilymään vain nimi.

Lähde Remix, Kansalainen.