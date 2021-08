Ruotsin valtamedia huolissaan Talibanien ilmastopolitiikasta

SVT:n ilmastokirjeenvaihtajan Erika Bjerströmin mukaan ilmastonmuutos vaikutti siihen, että Taliban onnistui ottamaan Afganistanin haltuunsa Yhdysvaltain armeijan lähtiessä maasta.

– Maassa käynnissä oleva konflikti yhdessä ilmastokriisin ja Covid-pandemian kanssa tekevät yhteistyötä pirullisella tavalla jo haavoittuvassa Afganistanissa, kirjoittaa Erika Bjerström. Hän uskoo, että Taliban on käyttänyt näitä ilmiöitä hyväkseen kaataessaan maan hallitusta.

Mutta tilanne ei ole toivoton, hän toteaa. Viimeisten 20 vuoden aikana Afganistanissa on tehty merkittäviä ympäristötoimia ja ympäristötietoisuus on kasvanut. On monia hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää ilmaston kannalta kestävämpää maataloutta ja ottaa käyttöön aurinkokäyttöinen kastelu.

Bjerströmin mukaan on kuitenkin epäselvää, miten Taliban suhtautuu ilmasto-ongelmaan ja aikovatko he edes osallistua YK:n ilmastokokoukseen marraskuussa.

– Ei tiedetä, miten uusi Taliban-hallinto suhtautuu ilmastoon tai elintarvikehuoltoon, eikä myöskään sitä, aikovatko Talibanit tulla neuvottelupöytään COP26-kokouksessa Glasgow’ssa. Jos he tulevat paikalle, se tarjoaa todellisen diplomaattisen ongelman YK:lle.