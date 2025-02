Suomalaiselta demaripoliitikolta löytyi lapsipornografiaa – Saksan poliisi iski lentokentällä

Suomalainen SDP:n paikallispoliitikko Riku Pirinen oli Saksassa vangittuna lähes puoli vuotta.

Kotkalainen entinen SDP:n paikallispoliitikko Riku Pirinen, 45, on tuomittu lapsipornon hallussapidosta Saksassa.

Frankfurt am Mainin käräjäoikeus antoi tuomionsa maanantaina. Samalla julkaistun lyhyen tiedotteen mukaan Pirisen puhelimesta löytyi 246 kuvaa ja videota, joissa lapsille tehtiin seksuaalista väkivaltaa.

Oikeus antaa tarkemmat perustelut myöhemmin.

Jäi kiinni lentokentällä

Pirinen oli oikeuden mukaan työmatkalla Saksassa. Poliisi pääsi Pirisen jäljille sen jälkeen, kun hän näytti videon eräälle treffisovelluksessa tapaamalleen henkilölle 4. syyskuuta.

Hänellä oli lento takaisin Suomeen samana päivänä. Poliisi tunnisti Pirisen kuvien perusteella, ja hänet pidätettiin Frankfurtin lentokentällä ennen paluulentoa.

Pirinen oli tutkintavankeudessa 5. syyskuuta alkaen. Oikeus vapautti hänet viime maanantaina. Hän oli näin ollen vangittuna lähes puoli vuotta.

Käräjäoikeus tuomitsi Pirisen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, johon sisältyy kolmen vuoden koeaika. Lisäksi hänen on maksettava 2 000 euron sakko Frankfurt am Mainin lastensuojeluyhdistykselle.

Erosi luottamustehtävistään pidätyksen jälkeen

Pirinen on pitkän linjan demari Kotkasta. Hän on toiminut vuosia kunnallispolitiikassa, alueellisissa luottamustehtävissä ja erilaisissa yhdistyksissä. Hän on toiminut myös Kotkan SDP:n järjestösihteerinä.

Pirinen erosi pidätyksensä jälkeen Kotkan kaupunginvaltuustosta, Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuustosta ja monista muista luottamustehtävistä. Hän perusteli eroaan henkilökohtaisilla syillä.

Pirinen matkusti syyskuun alussa Frankfurtiin osallistuakseen ikäihmisille suunnatuille teknologiamessuille. Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Vallin järjestämälle opintomatkalle lähti Suomesta kaikkiaan 34 henkilöä.

Frankfurt am Mainin poliisi vahvisti tuolloin Kymen Sanomille, että messuille osallistunut 44-vuotias suomalaismies oli pidätetty Frankfurtissa 4. syyskuuta.

Lähde: Iltalehti

