Kotkalainen demarivaikuttaja vangittiin Saksassa – epäillään lapsipornon hallussapidosta

Demariaktiivi Riku Pirinen pidätettiin Frankfurtissa Saksassa syyskuun alussa. Hänet on vangittu paikallisen käräjäoikeuden päätöksellä. Pirisen epäillään pitäneen hallussaan lapsi- ja nuorisopornografisia tiedostoja. Tutkinta on edelleen kesken, eikä syytteitä ole nostettu.

Kotkalainen entinen kaupunginvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu Riku Pirinen, 44, on epäiltynä rikoksesta Saksassa. Piristä epäillään lapsi- ja nuorisopornografisten tiedostojen hallussapidosta. Paikallinen syyttäjä vahvistaa rikosepäilyn.

Kymen Sanomat on varmistanut epäillyn henkilöllisyyden useista lähteistä.

Poliisi pidätti Pirisen Frankfurtissa 4.9.2024. Seuraavana päivänä hänet vangittiin paikallisen käräjäoikeuden päätöksellä. Frankfurt am Mainin syyttäjänviraston syyttäjä Dominik Mies kertoo Kymen Sanomille sähköpostitse, että pidätetty on ollut tutkintavankeudessa 5.9.2024 lähtien.

Syyttäjän mukaan asian tutkinta on vielä kesken. Sähköpostissa syyttäjä käyttää saksankielistä termiä ermittlungsverfahren, joka Suomen oikeusjärjestelmässä vastaa esitutkintavaihetta. Saksassa esitutkinnan voi aloittaa joko yleinen syyttäjä tai poliisi.

Saksalaissyyttäjä ei tässä vaiheessa kommentoi tarkemmin suomalaismiehen rikosepäilyä.

Yleisesti ottaen esitutkinnassa selvitetään, onko perusteltua syytä epäillä henkilöä tai henkilöitä rikoksesta. Kun esitutkinta on saatu päätökseen, syyttäjä päättää, nostetaanko syyte vai ei. Esitutkinta voidaan myös lopettaa, mikäli sen kuluessa todetaan, että rikosta ei ole tapahtunut.

Pirinen matkusti syyskuun alussa Frankfurtiin osallistuakseen ikäihmisille suunnatuille teknologiamessuille. Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Vallin järjestämälle opintomatkalle lähti Suomesta kaikkiaan 34 henkilöä.

Frankfurt am Mainin poliisi on vahvistanut Kymen Sanomille, että messuille osallistunut 44-vuotias suomalaismies on pidätetty Frankfurtissa 4. syyskuuta. Syyttäjäntoimisto on vahvistanut vangitsemisen seuraavana päivänä ja esitutkinnan aloittamisen.

Suomen ulkoministeriön viestinnästä kerrottiin, että ministeriö on ”tietoinen ja käsittelee” suomalaista henkilöä koskevaa kiinniottoa Frankfurtissa. Ministeriö ei kommentoi asiaa tarkemmin.

Kymen Sanomat on kysynyt asiasta myös Kaakkois-Suomen poliisilta ja keskusrikospoliisilta. Suomen poliisiviranomaiset ovat ilmoittaneet, ettei heillä ole kommentoitavaa asiaan.

Sosiaalisen median kanavat ovat hiljenneet

Entinen sosiaalidemokraattien aluevaltuutettu on aiemmin ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa, mutta hänen kanavansa ovat hiljenneet syyskuun alusta lähtien.

Ennen Saksan-matkaansa Pirinen teki päivityksen sosiaaliseen mediaan Virosta 31.8.2024

Toistaiseksi viimeinen päivitys on kuvakooste, jossa on otoksia vanhusten teknologiamessuilta ja Frankfurtin kaduilta. Tämä päivitys oli julkaistu 3.9.2024. Pirinen ei myöskään ole vastannut Kymen Sanomien yhteydenottoihin.

Erosi luottamustehtävistä

Pirinen pyysi eroa Kotkan kaupungin luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä 10.9.2024, vajaa viikko pidätyksensä ja vangitsemisensa jälkeen Saksassa.

Kotkan kaupunginvaltuusto myönsi Piriselle eron 11.11.2024. Lisäksi hän on eronnut oma-aloitteisesti valtakirjalla Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuustosta ja useista muista luottamustehtävistä.

Pirisen eroa käsiteltiin aluevaltuuston kokouksessa 19.11.2024.

Hän on irtisanoutunut muun muassa Kymen Tuen, yksityisen Palvelutaloyhdistys Koskenrinteen ja Kotkan kaupunginteatterin hallitusten puheenjohtajuuksista.

Kaikissa tapauksissa Pirinen on perustellut eroaan henkilökohtaisilla syillä.

Pirinen oli läsnä Kotkan kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.8.2024. Sen jälkeen hän ei ole osallistunut kaupunginvaltuuston tai aluevaltuuston kokouksiin.

Pyhtäältä kotoisin oleva ja sittemmin Kotkaan muuttanut Pirinen on pitkän linjan demarivaikuttaja. Hän on toiminut aktiivisesti kunnallispolitiikassa ja eri yhdistyksissä yli 20 vuotta.

Kymen Sanomat julkaisi poikkeuksellisesti epäillyn nimen jo esitutkintavaiheessa, koska kyseisellä henkilöllä on pitkä historia kunnallispolitiikassa ja alueellisissa luottamustehtävissä.

Lähde: Kymen Sanomat

