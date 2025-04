Terrorin aalto Euroopassa: Kamerunilainen maahanmuuttaja yhdistetty raakoihin betonilohkarehyökkäyksiin Ranskassa, Sveitsissä ja Alankomaissa

Eurooppalaiset tutkijat ovat koonneet yhteen Kamerunista tulleen laittoman siirtolaisen Levis E:n väkivaltaiset jäljet, jota syytetään viime vuonna alkaneesta tappavasta terrori-iskusta, jossa hän käytti samaa toimintatapaa eli hyökkäsi tuntemattomia ihmisiä vastaan betonilohkareilla.

Kansalainen uutisoi kamerunilaisesta maahanmuuttajasta aiemmin viime marraskuussa.

27-vuotiaan epäillyn uskotaan nyt tehneen raakoja hyökkäyksiä ainakin seitsemässä eri paikassa Ranskassa, Alankomaissa ja Sveitsissä, kertoi sveitsiläinen uutistoimisto 20 Minuten tiistaina.

Monet hänen uhreistaan loukkaantuivat vakavasti ja tarvitsivat sairaalahoitoa, ja ainakin yksi kuoli vammoihinsa.

Ranskan tiedotusvälineet kutsuivat Levis E:tä ”Le Tueur au Parpaingiksi” (”Betonilohkaremurhaaja”), ja Levis E:n provosoimaton väkivallanteko tuli ensimmäisen kerran julki hänen pidätyksensä jälkeen 12. marraskuuta 2024 Toulonissa Etelä-Ranskassa. Hänen väitettiin hyökänneen naisen kimppuun junassa, mikä sai Ranskan liikennepoliisin puuttumaan asiaan. Vasta kun DNA-näytteet kerättiin pidätyksen jälkeen, hänen rikostensa laajuus tuli ilmi.

Viranomaiset väittävät nyt, että Levis E. on useiden karmeiden kivihyökkäysten takana, jotka kohdistuvat kodittomiin, ohikulkijoihin ja sairaanhoitajaan. Kaikissa tiedossa olevissa tapauksissa hyökkääjä käytti aseena raskaita betonilohkareita tai kiviä ja iski uhreja varoittamatta – usein heidän nukkuessaan tai täysin tietämättään.

Varhaisin tunnettu Levis E:hen liittyvä tapaus liittyy viime vuoden heinäkuussa Dijonissa Ranskassa tehtyyn hyökkäykseen, jossa sairaanhoitajaa lyötiin päähän suurella betonilohkareella. Epäilty tunnistettiin, mutta hän pysyi vapaalla jalalla, vaikka hän oli jo saanut virallisen karkotusmääräyksen poistua maasta.

Seuraavaksi tehtiin lisää iskuja, kun tekijä liikkui vapaasti eri puolilla Länsi-Eurooppaa, ja lokakuussa tapahtui kolme iskua. Lokakuun 8. päivänä 30-vuotias Marco-niminen ammattihenkilö oli vähällä kuolla, kun 10 kilon painoinen betonilaatta pudotettiin hänen päähänsä 6,5 metrin korkeudesta hänen kävellessään Bernissä, Sveitsissä.

Kaksi viikkoa myöhemmin, 23. lokakuuta, asunnoton mies joutui sairaalaan, kun hänen päähänsä pudotettiin betonilohkare nukkuessaan Pariisin Évryn esikaupungissa, ja toinen asunnoton mies Strasbourgissa loukkaantui vakavasti lähes samanlaisessa hyökkäyksessä.

Aseista löytynyt DNA yhdisti Levis E:n kahteen ensimmäiseen hyökkäykseen, kun taas kolmannen iskun tekijä tunnistettiin valvontakameran kuvamateriaalin perusteella.

Riehuminen jatkui marraskuussa, kun samanlainen hyökkäys kohdistui toiseen kadulla nukkuvaan mieheen Alankomaiden satamakaupungissa Rotterdamissa 5. marraskuuta. Hyökkäyksestä uutisoitiin laajasti sen jälkeen, kun valvontakameran kuvamateriaali julkaistiin, ja se levisi sosiaalisessa mediassa:

🇳🇱❗️ In Rotterdam this week, a man dropped a concrete slab onto the head of a homeless man while he was sleeping.

The 37-year-old victim remains in hospital in a serious condition.

