Maahanmuuttajan epäillään murhanneen raa’asti kodittomia betonilohkareella

Ranskassa on pidätetty mies, jota epäillään murhanhimoisesta riehumisesta eri puolilla Länsi-Eurooppaa ja nukkuvien kodittomien miesten kallojen murskaamisesta betonilohkareilla.

Ranskan viranomaiset pidättivät 37-vuotiaan Kamerunin kansalaisen Toulonin rautatieasemalla tiistai-iltana sen jälkeen, kun hänen kerrottiin hyökänneen nuoren naisen kimppuun junassa, kertoo Europe 1.

Poliisi pidätti epäillyn noin kello 19.00, kun junanvalvojat hälyttivät viranomaiset hänen väkivaltaisesta käytöksestään.

Levis E:n tiedetään saaneen aiemmin käskyn poistua Ranskan alueelta, mutta hän jäi kuitenkin maahan ja matkusti vapaasti eri puolilla Eurooppaa hyökäten umpimähkään satunnaisten uhrien päälle.

Häntä syytetään kodittoman miehen murhasta Lyonissa lyömällä betonilohkareella hänen päähänsä. Raaka hyökkäys herätti närkästystä koko maassa.

Epäillyn uskotaan olevan vastuussa myös Rotterdamissa muutamaa päivää myöhemmin tehdystä murhayrityksestä. Valvontakameran kuvamateriaalissa näkyi, kuinka maahanmuuttaja huomasi uhrinsa nukkuvan, poistui alueelta, palasi takaisin betonilohkare mukanaan ja löi sen voimalla miehen päähän, minkä seurauksena tämä joutui kriittiseen tilaan sairaalassa.

🇳🇱❗️ In Rotterdam this week, a man dropped a concrete slab onto the head of a homeless man while he was sleeping.

The 37-year-old victim remains in hospital in a serious condition.

Dutch authorities have released CCTV of the horrific attack. The suspect remains at large. pic.twitter.com/Kk9xFC90Qe

— Remix News & Views (@RMXnews) November 10, 2024