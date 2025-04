Italia: Afrikkalainen jalkapalloilija sai potkut uhkailtuaan Melonin 7-vuotiasta tytärtä pedofiilisilla huomautuksilla

Kamerunilainen musta jalkapalloilija pilkkasi varapääministeri Matteo Salvinia ja Italian pääministeriä Giorgia Melonia, solvasi poliisia, ”kehuskeli syövänsä ilmaiseksi eikä maksa vuokraa ja n**sii italialaisia tyttöjä”. Hänet on nyt erotettu Cluentina Calcio -jalkapalloseurasta Italiassa.

Hyökkääjä Domingue Ibii Ngwang kuvasi itseään poliisiauton edessä, joka oli pysäköitynä poliisin päämajan eteen Maceratassa. Hän esitti erittäin mauttomia ja pedofiilisia huomautuksia Melonin 7-vuotiasta tytärtä kohtaan.

”Meloni, kuulin, että sinulla on kaunis tytär… Olen musta, komea ja kuuma, komean ja kuuman veljeni kanssa. Syömme ilmaiseksi, nukumme ilmaiseksi, emme maksa vuokraa ja n**simme italialaisia tyttöjä.”

