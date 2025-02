Puukot heiluivat U20-jalkapallo-ottelussa Ranskassa – aseistetut nuoret hyökkäsivät pelaajien kimppuun

Ranskan alueellinen U20-jalkapallo-ottelu ajautui kaaokseen viime sunnuntaina, jossa yksi henkilö loukkaantui vakavasti. Tapaus herätti laajaa huolta nousevasta väkivallasta amatöörijalkapallossa ympäri Eurooppaa.

Ottelu, joka oli osa Regional 2 -mestaruussarjaa, pidettiin Dammarie-les-Lysin stadionilla ja siihen osallistuivat Dammarie-les-Lysin U20 ja Meaux.

Jännitteet nousivat tauolla, kun joukko paikallisia nuoria tunkeutui kentälle, aseistautuneina veitsillä ja muilla aseilla, ja hyökkäsi vierasjoukkueen Meauxin pelaajien kimppuun.

Poliisilähteiden mukaan tilanne kärjistyi nopeasti. ”Rähinä kärjistyi, ja yhteenoton aikana yksi Meaux’n pelaajista puukotti kentälle tullutta mellakoitsijaa,” poliisin tiedottaja raportoi. Tämä väkivallanteko sai aikaan välittömän kostoreaktion, jossa useat henkilöt hyökkäsivät pelaajien kimppuun, mikä johti lisävammoihin molemmilla puolilla.

Europe1:n rikostoimittaja Jean-Baptiste Marty raportoi lisäksi: ”Ottelun keskellä maalivahti veti veitsen sukastaan ja puukotti vastustajajoukkueen pelaajaa.” Kun uhrin joukkuekaverit jahtasivat häntä, epäilty yritti paeta hyppäämällä läheiseen Seine-jokeen ennen kuin viranomaiset pidättivät hänet.

Yhteensä yhdeksän henkilöä loukkaantui mellakan aikana. Kaksi pelaajaa, epätoivoisessa yrityksessä paeta väkivaltaa, hyppäsi myös Seineen. Yksi heistä ei osannut uida ja hän joutui pulaan. Hänet pelastettiin poliisien toimesta, jotka hyppäsivät jokeen auttamaan.

Samaan aikaan puukotuksessa vakavasti loukkaantunut henkilö kuljetettiin helikopterilla Pariisin Pitié-Salpêtrière-sairaalaan, jossa hän on edelleen kriittisessä tilassa.

Melunin poliisiasemalle on annettu tehtäväksi tutkia tapausta selvittääkseen hyökkäyksen tarkat olosuhteet ja tunnistaakseen kaikki osalliset. Viranomaiset eivät ole sulkeneet pois mahdollisuutta, että kyseessä oli jengiväkivalta, ottaen huomioon kentälle tunkeutuneen ryhmän järjestäytyneen luonteen.

Tapahtuma on viimeisin väkivallan purkaus, joka kohdistuu amatöörijalkapalloon Länsi-Euroopassa.

Kesäkuussa 2023 saksalaisen teini-ikäisen Paul P:n traaginen kuolema järkytti jalkapalloyhteisöä. Paul pahoinpideltiin koomaan ottelussa Frankfurt am Mainissa marokkolaisen pelaajan toimesta ranskalaisten joukkueesta. Teini-ikäinen menehtyi vammoihinsa päivien kuluttua. Marokkolaiselle hyökkääjälle nostettiin syytteet ”kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä”, ja yhdeksän kuukauden esitutkintavankeuden jälkeen hän sai maaliskuussa 2024 kahden vuoden ehdollisen tuomion ja vapautettiin välittömästi, mikä herätti yleistä närkästystä rangaistuksen lievyyden vuoksi.

Vain kuukausia aiemmin, lokakuussa 2023, saksalainen jalkapalloseura Kine em Halle e.V., joka ylpeänä mainosti monimuotoista pelaajakuntaansa, kohtasi ankaria seuraamuksia, kun pelaajat ja fanit hyökkäsivät väkivaltaisesti erotuomarin ja vastustavan joukkueen pelaajien kimppuun ottelun aikana. Jalkapalloseura, joka koostui pääasiassa kurdipelaajista, määrättiin pelaamaan kolme peliä ilman yleisöä tapahtuman jälkeen.

Toinen häiritsevä tapaus tapahtui kesäkuussa 2022 Berliinissä, jossa isä tunkeutui kentälle poikansa nuorten ottelussa Berliner AK:n ja SC Staakenin välillä, kuristaen vastustajajoukkueen pelaajaa ja uhkaillen häntä puukolla.

