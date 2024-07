Väkivaltaiset maahanmuuttajamellakat leimahtivat sosiaaliviranomaisten väliintulon jälkeen

Mellakoiden uskotaan johtuneen siitä, että sosiaaliviranomaiset veivät neljä lasta yhdestä perheestä. Monet ihmiset suoratoistivat väkivaltaisuuksia TikTokissa ja Facebookissa. Poliisiautojen kimppuun hyökättiin, kun poliisit olivat niissä sisällä.

Myöhemmin torstai-iltana kuvatuilla videoilla näkyy, kuinka kaksikerroksinen bussi sytytettiin tuleen. Useita teitä suljettiin, ja yleisöä kehotettiin välttämään aluetta.

Mellakkapoliisit otettiin sitten käyttöön ja väkijoukot hajotettiin. Yöllä West Yorkshiren poliisi ilmoitti jatkavansa operaatiota Harehillsin alueella. He vakuuttavat, että ”kaikki tehdyt rikokset tutkitaan perusteellisesti ja syylliset asetetaan vastuuseen”.

Sisäministeri Yvette Cooper sanoi olevansa ”järkyttynyt järisyttävistä kohtauksista” ja hyökkäyksistä poliisiajoneuvoja ja julkista liikennettä vastaan.

