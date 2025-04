Kashmirin verilöyly: Intia ja Pakistan karkottavat toistensa kansalaisia

Intia syytti Pakistania ”rajat ylittävän terrorismin” tukemisesta.

Kaikkien Intiassa olevien Pakistanin kansalaisten on poistuttava maasta 29. huhtikuuta mennessä, ilmoitti New Delhin ulkoministeriö torstaina 24. huhtikuuta viimeisimpänä diplomaattisena toimenpiteenä Islamabadia syyllistävän iskun jälkeen.

”Pahalgamin terrori-iskun jälkeen Intian hallitus on päättänyt keskeyttää viisumipalvelut Pakistanin kansalaisille välittömästi”, lausunnossa sanottiin. ”Kaikkien tällä hetkellä Intiassa oleskelevien Pakistanin kansalaisten on poistuttava Intiasta ennen viisumien voimassaolon päättymistä, kuten nyt on säädetty.”

Intian pääministeri Narendra Modi vannoi torstaina rankaisevansa niitä, jotka ovat vastuussa 26 siviilin tappamisesta Kašmirissa, sen jälkeen kun hänen hallituksensa syytti arkkivihollista Pakistania kammottavan iskun tukemisesta.

Intia syytti Pakistania ”rajat ylittävän terrorismin” tukemisesta Pahalgamin matkailukohteessa, jossa ampujat tekivät pahimman siviileihin kohdistuneen hyökkäyksen kiistellyssä muslimienemmistöisessä Kashmirissa neljännesvuosisataan.

Mikään ryhmä ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta Intian poliisi on etsintäkuuluttanut kaksi pakistanilaista ja yhden intialaisen, joiden se väittää kuuluvan Pakistanissa toimivaan Lashkar-e-Taiba-ryhmään (LeT), jonka YK on luokitellut terroristijärjestöksi.

Pakistanin hallitus ilmoitti torstaina myös, että Intian kansalaisille myönnetyt viisumit peruutetaan ja että Islamabadissa olevat Intian maa-, meri- ja ilmavoimien neuvonantajat on julistettu persona non grata -asemaan.

Lausunnossa lisättiin, että rajat suljetaan, kaupankäynti peruutetaan ja ilmatila suljetaan Intian omistamilta tai operoimilta lentoyhtiöiltä.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: