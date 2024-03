Pakistanilaissyntyinen teologi ylpeilee: muslimeista tulee enemmistö ruotsalaisissa kaupungeissa jo yhden sukupolven kuluessa

Ruotsalaisnaiset eivät ole koskaan saaneet niin vähän lapsia kuin vuonna 2023, osoittavat uudet tiedot. Pakistanilaissyntyinen amerikkalainen teologi Yasir Qadhi ennustaa, että jo yhden sukupolven kuluttua puolet Malmön väestöstä on muslimeja.

”Malmön kaduilla kulkeminen on kuin kulkisi Irakin pääkaupungin Bagdadin tai Syyrian pääkaupungin Damaskoksen läpi”, sanoi pakistanilaissyntyinen amerikkalainen teologi Yasir Qadhi ruotsalaislehti Samnyttin mukaan.

Qadhi, joka on väitellyt teologiasta Yalen yliopistossa, luennoi islamista nuorille muslimeille Tukholmassa ja Malmössä. Hän kertoo YouTubessa julkaisemansa videon mukaan kysyneensä itseltään Malmön vierailun aikana, onko hän Ruotsissa.

Hän myös jakoi maailmalle teoriansa, jonka mukaan hänen mainitsemistaan kaupungeista tulisi muslimikaupunkeja, koska kun ruotsalaisilla on vähän lapsia, muslimiperheissä on tavallista viisi tai kuusi lasta. Teologin mukaan Malmö ei ole enää seuraavan sukupolven lopulla ruotsalaisten hallitsema kaupunki.

Etniset ruotsalaislapset ovat jo nyt vähemmistönä Malmön koulujärjestelmässä, ja eräs ruotsalainen akateemikko reagoi väestönvaihtona tunnettuun massiiviseen väestörakenteen muutokseen väittämällä, että kouluissa pitäisi opettaa arabiaksi, koska ruotsi on nyt vähemmistökieli.

Malmön yliopistossa työskentelevä sosiaalityön apulaisprofessori Erica Righard kirjoitti kasvukomissiolle laatimassaan raportissa, että väestörakenteen muutokset asettavat ”uusia haasteita kotoutumiselle”.

Ruotsin konservatiivit ovat jo pitkään osoittaneet Malmön olevan sellaisen tulevaisuuden airut, jota ruotsalaisten enemmistö edelleen vastustaa, sillä kaupunki on muuttunut täysin lähes pelkästään etnisistä ruotsalaisista koostuvaksi monikulttuuriseksi alueeksi, jota leimaavat kaupunkien rappeutuminen, siirtolaisklaanien hallitsemat kieltoalueet ja monin paikoin naisille vaarallinen kaupunki.

Tiedot osoittavat myös, että maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat vastuussa suurimmasta osasta Ruotsin murhista, ampumisista, joukkoraiskauksista ja ryöstöistä.

Ruotsin tilastokeskuksen viimeisimpien lukujen mukaan maan syntyvyys on laskenut kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle vuonna 2023.

Righardin raportti vahvistaa myös sen, mikä aiemmin hylättiin oikeistolaisena retoriikkana ja salaliittoteoriana. Tässä eurooppalaisessa kaupungissa väestönvaihto, joka kuvaa eurooppalaisten väestörakenteellista syrjäytymistä ei-eurooppalaisilla kotimaassaan, on tilastollisesti kiistaton ja jatkuva ilmiö.

Qadhi itse markkinoi erilaisia sovelluksia ja oppimisohjelmia eri liiketoiminnoissaan, ja hänen tuotteensa on usein suunnattu länsimaiden kasvavalle muslimiväestölle.

