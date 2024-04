Unkarilainen europarlamentaarikko: Ursula von der Leyen ”elää rinnakkaistodellisuudessa” tuhlattuaan viimeiset viisi vuotta

”EU on epäonnistunut kriisinhallinnassa ja se on heikko ja jakautunut”, unkarilainen lainsäätäjä Enikő Győri sanoi vasemmistolaisille lainsäätäjille Strasbourgissa.

”Euroopan unioni ei ole vain hukannut kuluneita viittä vuotta, vaan se on aktiivisesti epäonnistunut puuttumaan nykyajan eksistentiaalisiin ongelmiin”, unkarilainen europarlamentaarikko sanoi vasemmistolaisille lainsäätäjille Strasbourgissa tiistaina.

”Viisi hukkaan heitettyä vuotta on takana, Euroopan unioni on epäonnistunut kriisinhallinnassa, se on heikko ja jakautunut, ja tarvitsemme muutoksen Brysselissä kesäkuussa”, sanoi Viktor Orbánin hallitsevaa Fidesz-puoluetta edustava europarlamentaarikko Enikő Győri nykyisen Euroopan parlamentin viimeisessä täysistunnossa.

Puhuessaan unkarilaisille toimittajille istunnon tauolla Győri syytti Euroopan komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyeniä ”elämisestä rinnakkaistodellisuudessa” sen jälkeen, kun komission puheenjohtaja oli väittänyt unionin olevan nyt paremmassa tilassa kuin viisi vuotta sitten.

”Lausunto on rohkea ja poliittisesti sokea lausunto, joka on täysin irrallaan todellisuudesta ja osoittaa Euroopan komission suhtautumisen siihen, mitä ihmiset kokevat jokapäiväisessä elämässään”, Győri sanoi tiedotusvälineille.

Fidesz-poliitikko korosti, että Euroopan naapurusto on sodassa, energian hinnat ja inflaatio ovat nousseet pilviin ja koko Eurooppa on myrkytetty väärien pakotteiden vaikutuksilla jo kahden vuoden ajan. ”Euroopan komissio on ryhtynyt talouspoliittisiin toimiin ideologisista syistä, eikä se pysty mukauttamaan vihreää politiikkaa ja digitalisointia muuttuneeseen todellisuuteen ja tekemään niistä järkevämpiä. EU:n kilpailukyky on kriisissä”, hän sanoi.

Unkarin puolivuotinen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakausi, joka alkaa 1. heinäkuuta, käsittelee kilpailukykyä ensisijaisena prioriteettina painottaen sisämarkkinoiden esteiden vähentämistä ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomista, Győri lisäsi.

Hän totesi, että vain 36 prosenttia EU:n koronapandemian jälkeisestä elpymisrahoituksesta on maksettu jäsenmaille, ja koska EU ei ole maksanut varoja Unkarille, se on luonut epätasapainon koko unionin välille ja vahingoittanut Euroopan kilpailukykyä.

Lähde: Remix News