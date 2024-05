Ruotsin kansainvälisen kehitysyhteistyöviraston työntekijä pidätettiin törkeistä korruptiorikoksista

Ruotsin kansainvälisen kehitysyhteistyöviraston (Sida) palveluksessa oleva virkamies pidätettiin tiistaiaamuna epäiltynä törkeästä lahjonnasta, törkeästä petoksesta ja törkeästä luottamusaseman väärinkäytöstä.

Rikosten, joista Dagens Industri uutisoi ensimmäisenä, kerrotaan tapahtuneen vuosina 2021, 2022 ja 2023. Epäilyjen törkeästä petoksesta ja törkeästä luottamuksen rikkomisesta kerrotaan koostuvan Ruotsin valtioon kohdistuneista rikoksista.

Juuri Ruotsin kansainvälinen kehitysyhteistyövirasto (Sida) teki hälytyksen korruptoituneesta virkamiehestä suoritettuaan oman sisäisen tutkimuksensa. Ruotsin syyttäjäviranomaisen kansallisen korruptiontorjuntayksikön valtionsyyttäjän Thomas Forsbergin mukaan ”kyseessä on suuri rahamäärä”.

”Viranomainen on ryhtynyt myös omiin toimenpiteisiinsä. ”Sen verran voin sanoa”, Forsberg kommentoi Samnyttille viitaten Sidaan.

”He ovat se viranomainen, jolla on tietoa ja faktat, joten on tietenkin tärkeää, mitä he ovat saaneet aikaan.”

Tiistaina epäilyt johtivat siihen, että mies pidätettiin epäiltynä kolmesta vakavasta rikoksesta.

Virkamies työskenteli Afrikassa

DI:n mukaan pidätetty mies on työskennellyt yhdessä Ruotsin suurlähetystössä Afrikan maassa. Sama lehti kirjoittaa, että Ruotsin avustusbudjetti kyseiselle maalle on ”noin miljardi kruunua” (noin 85 miljoonaa euroa).

Kongo, Etiopia ja Mosambik ovat kolme Afrikan maata, jotka saivat viime vuonna kukin yli 800 miljoonaa kruunua (noin 68 miljoonaa euroa).

Törkeän petoksen kerrotaan tapahtuneen Tukholmassa, kun taas muut rikokset on tehty siinä Afrikan maassa, jossa mies toimi.

Forsberg ei halua kommentoida sitä, mitä todisteita epäiltyä vastaan on olemassa, eikä sitä, tuleeko hänet tutkintavankeuteen vai ei.

”Kuulen ensin, mitä hän sanoo. Minun on päätettävä, kun tilanne on saatu hallintaan”, Forsberg sanoo.

”Hän kiistää asian. Se on hänen vähäsanainen asenteensa.”

Lähde: Samnytt