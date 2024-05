Poliitikko tuomittiin afganistanilaisten raiskaustilastojen julkaisemisesta sosiaalisessa mediassa

Marie-Thérèse Kaiser, 27, on tuomittu Ala-Saksin osavaltion tuomioistuimessa ”vihan lietsonnasta” afganistanilaisia vastaan.

Hänen on maksettava 6 000 euron päiväsakko.

Tapauksen taustalla on Marie-Thérèse Kaiserin elokuussa 2021 sosiaalisessa mediassa julkaisema viesti, jossa hän muun muassa pohti, onko ”joukkoraiskausten kulttuuri tervetullut”. Taustalla oli uutinen 200 afganistanilaisen muutosta Hampuriin.

Kaiser protestoi tätä päätöstä tilastojensa kautta ja kuvasi huolensa maahanmuutosta ja ”kulttuurisesti vieraiden massojen” aiheuttamasta raiskausvaarasta. Hän linkitti artikkeliin, joka osoitti, että afganistanilaiset ovat Saksassa erityisen alttiita joukkoraiskauksille.

Sillä, että AfD-poliitikko perusti väitteensä virallisiin hallituksen tilastoihin, ei ollut tässä yhteydessä merkitystä.

Tuomari Heiko Halbfas päätti, että ”kuka tahansa, joka hyökkää ihmisarvoa vastaan, ei voi vedota sananvapauteen”.

Tapaus on herättänyt kansainvälistä huomiota, ja X:ssä useat suuret kansainväliset tilit ovat reagoineet uutiseen tuomiosta, muun muassa viestipalvelun omistaja Elon Musk.

Are you saying the fine was for repeating accurate government statistics?

Was there anything inaccurate in what she said? https://t.co/itSzTx1Ybv

— Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2024