Israelin media: Malmö on antisemitismin Mekka

Alkavat Euroviisut ovat kiinnittäneet huomion Malmön kaupunkiin, jossa musiikkijuhlat järjestetään. Myös kisoihin protesteista huolimatta osallistuvan Israelin media on uutisoinut Malmöstä, ja Ruotsista on ollut Israelissa kahdeksan kertaa enemmän juttuja, kuin viime vuonna.

Ruotsista on Israelissa uutisoitu synkkään sävyyn. Huomiota on saanut Malmön suuri muslimiväestö, ja siihen liittyvä antisemitismi sekä järjestäytynyt rikollisuus. Israelin mediassa Malmö on kuvattu antisemitismin eurooppalaisena Mekkana.

Israelilainen Keshet 12 News- kanava on kuukauden sisällä esittänyt kaksi keskustelua herättänyttä reportaasia, joissa Malmön asukkaat ovat ilmaisseet vihaa Israelia ja juutalaisia kohtaan.

Israelissa on myös kerrottu, miten Malmön asukkaat juhlivat Hamas-järjestön iskua Israeliin viime vuoden lokakuussa, ja jokaviikkoisista Palestiinaa tukevista mielenosoituksista Ruotsissa.

”Monet mielenosoitukset eivät ole vain Israelin vastaisia, vaan myös juutalaisvastaisia”, sanoo israelilaisen Haaretz-lehden toimittaja David Stavrou. ”Juutalaiset eivät tunne oloaan turvalliseksi kansanjuhlassa, kun kadut ovat täynnä antisemitistisiä viestejä ja käytöstä”.

Stavroulla oli aiemmin hyvä käsitys Ruotsista, ja hän piti maan antisemitistisestä muslimivähemmistöstä kerrottuja uutisia liioitteluna tai valeuutisina. Toistuvat Palestiinamielenosoitukset ja ruotsinjuutalaisilta tulleet tiedot juutalaisvastaisesta toiminnasta ovat muuttaneet hänen mielensä.

”Maailmalla Ruotsi ja Malmö nähdään maana ja kaupunkina, jolla on suuri ongelma antisemitismin kanssa”.

Malmön juutalainen seurakunta on viime vuosina menettänyt jäseniään näitten muuttaessa Israeliin, Yhdysvaltoihin tai muualle Ruotsiin muslimien muodostaman uhkan vuoksi.

