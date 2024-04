Tuomari tuomitsi miehen fyysiseen kastraatioon ja 50 vuoden vankeuteen 14-vuotiaan tytön raiskauksesta

54-vuotias Glenn Sullivan Senior tunnusti 17. huhtikuuta syyllisyytensä neljään toisen asteen raiskaukseen. Julkaisun mukaan Louisianan tuomari määräsi lapsenraiskaajan kastroitavaksi fyysisesti tuomittuaan hänet 50 vuoden vankeusrangaistukseen osana syyttäjien kanssa tehtyä sopimusta.

”Mielestäni kolme ihmistä on määrätty kastroitavaksi kemiallisesti, mutta tietääkseni tämä on ensimmäinen fyysinen kastraatio, joka on määrätty”, apulaispiirisyyttäjä Brad Cascio sanoi WBRZ:n mukaan.

Cascio sanoi vaatineensa tuomiota Sullivanin rikoshistorian ja tapauksen vakavuuden vuoksi.

”Minusta tuntui, että tämä oli tarpeeksi vakava tapaus ja oikeutettu tällaisiin toimiin”, Cascio sanoi radiokanavan mukaan.

Vuonna 2008 Louisianassa säädettiin laki, joka sallii tietyistä raiskausrikoksista tuomittujen miesten kemiallisen kastraation. Nämä tuomitut miehet voivat myös valita kivesten kirurgisen poiston.

Sullivan valitsi WBRZ:n mukaan jälkimmäisen vaihtoehdon.

Peoplen mukaan Livingston Parishin sheriffin toimisto käynnisti tutkinnan heinäkuussa 2022 sen jälkeen, kun nuori nainen kertoi viranomaisille, että Sullivan oli raiskannut hänet useita kertoja 14-vuotiaana. Viranomaisten lausuntoa siteeraavan julkaisun mukaan teini tuli raskaaksi ja tutkinnan aikana tilattu DNA-testi ”todisti, että Sullivan oli saattanut hänet raskaaksi”.

Peoplen mukaan piirisyyttäjä kehui etsivä Ryan Bernardia, Casciota ja nuorta uhria syytteiden nostamisesta Sullivania vastaan.

”Niin monet tällaiset tapaukset jäävät ilmoittamatta pelon vuoksi. Se voima, jota tämän nuoren naisen on täytynyt saada kertoakseen totuuden uhkausten ja vastoinkäymisten edessä, on todella uskomatonta”, piirisyyttäjä sanoi.

