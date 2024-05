Ateenan poliisi käytti kaasukranaatteja suojellakseen israelilaisia turisteja mellakalta

Palestiinaa kannattavat mielenosoitukset ravistelivat Ateenaa tiistaina sen jälkeen, kun kaupungin koripallojoukkue pelasi israelilaisen Maccabi Tel Aviv -seuran kanssa.

Tiedotusvälineiden mukaan yli 300 ihmistä, joilla oli mukanaan palestiinalaisten lippuja ja ”Näpit irti Rafahista!” -banderolleja, kokoontui Kreikan parlamenttirakennuksen ulkopuolelle. Poliisi joutui myös ampumaan kyynelkaasua estääkseen ryhmää pääsemästä Egyptin suurlähetystöön.

Verkossa jaettu kuvamateriaali viittaa siihen, että myöhemmin samana päivänä muut mielenosoittajat yrittivät murtautua hotelliin, jossa israelilaisryhmän kerrottiin yöpyvän.

Breaking News: There is an incident of rioters trying to break into a hotel in Athens, Greece where a group of Israelis are staying. The local police forces are trying to take over. @GreeceMFA @Athens #rioters #Israelis @antisemitism #jewhatred @AntiIsraelHate pic.twitter.com/6EaQUhSLju

— The Jewish Voice (@TJVNEWS) May 7, 2024