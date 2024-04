Kaaos konsulaatissa, kun Ukraina pakottaa kansalaisensa palaamaan taistelemaan kotimaansa puolesta

Ukrainan valtio on alkanut kieltää ulkomailla asuvilta ukrainalaismiehiltä konsulipalveluja, kuten passin uusimista. Syynä on pakottaa heidät palaamaan kotimaahansa – taistelemaan Venäjää vastaan.

Keskiviikkona Ukrainan tilapäisessä konsulaatissa Puolan Krakovassa nähtiin raivokkaita kohtauksia. Konsulaattiin tulleilta ukrainalaisilta on evätty passin uusiminen.

Vihaiset ukrainalaiset huutavat henkilökunnalle. Tuloksetta.

Uudet ohjeet

Syynä siihen, että ukrainalaisilta evätään yhtäkkiä uudet passit, ovat Kiovan ulkoministeriön uudet ohjeet. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

”Ulkomailla oleskelu ei vapauta kansalaista velvollisuuksistaan kotimaataan kohtaan. Siksi määräsin eilen toimenpiteitä velvollisuuden palauttamiseksi asepalvelusikäisille miehille Ukrainassa ja ulkomailla”, Ukrainan ulkoministeri Dmitro Kuleba selitti sosiaalisessa mediassa X-sivustolla.

Ukrainan armeija tarvitsee kipeästi lisää sotilaita sotaan Venäjää vastaan. Ja etsiessään uutta materiaalia ”lihamyllyyn”, kuten rintamaa on alettu kutsua, Ukrainan hallitus on alkanut katsoa yhä enemmän länteen. EU-maihin.

Yli 10 miljoonaa ukrainalaista on paennut maasta helmikuussa 2022 tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen, ja noin puolet heistä on hakeutunut naapurimaahan Puolaan. Vaikka suurin osa pakolaisista on tiettävästi naisia ja lapsia, myös huomattava määrä miehiä on poistunut maasta.

Tämä on lisännyt Puolassa asuviin ukrainalaisiin kohdistuvaa painetta.

Vihaisia reaktioita

Uudet direktiivit vaikuttavat pakolaisten lisäksi myös Ukrainan kansalaisiin, jotka asuivat ja työskentelivät Puolassa useita vuosia ennen sodan puhkeamista. Säännöt saavat aikaan vihaisia reaktioita.

”Kun pyysin virkailijalta virallista asiakirjaa siitä, miksi passeja ei myönnetä, minulle kerrottiin, että Kuleba oli kirjoittanut Facebookiin viestin. Kun ihmiset pyysivät kirjallista kieltäytymistodistusta passin myöntämisestä, virkailijat kertoivat heille, että he eivät kieltäydy. Mutta kun ihmiset kysyivät uudestaan passeja, he sanoivat, että he eivät myönnä niitä”, kirjoittaa eräs mies Tiktokissa.

”Ei ole mitään laillista perustetta evätä konsulipalveluja omilta kansalaisilta. Toimintanne rikkoo paitsi Ukrainan nykyistä lainsäädäntöä, jota taivuttelette omien etujenne eduksi, myös kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä”, toinen henkilö kommentoi Kuleban viestiä.

Joidenkin mielestä on hyvä, että hallitus tekee kaikkensa pakottaakseen ukrainalaismiehet palaamaan Ukrainaan.

”Kiitos rohkeudestanne tehdä epäsuosittuja mutta äärimmäisen tarpeellisia päätöksiä”, kirjoitti eräs henkilö X:ssä.

Lähde: Samnytt