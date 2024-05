Saksalaisten enemmistö torjuu muslimien maahanmuuton ja pelkää, että heistä tulee vähemmistö Saksassa

Islamilaisista maista tulevien maahanmuuttajien torjunta on lisääntynyt Saksassa, käy ilmi Nius-mediakonsernin teettämästä uusimmasta Insa-kyselystä.

Tuoreimman kyselyn mukaan ehdoton enemmistö, 52 prosenttia, on pikemminkin samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan ”Saksan ei pitäisi yleisesti ottaen enää ottaa vastaan pakolaisia islamilaisista maista”. Vain 34 prosenttia sanoo ”eri mieltä” tai ”pikemminkin eri mieltä” tämän väitteen kanssa.

Vielä suurempi yksimielisyys vallitsee väitteen kanssa, jonka mukaan ”joillakin kaupunkini tai kyläni alueilla minusta tuntuu, etten ole enää Saksassa”. Kyselyn mukaan 57 prosenttia on samaa mieltä väitteen kanssa, kun taas 36 prosenttia ei jaa tätä tunnetta.

Kysely osoittaa lisäksi, että 54 prosenttia vastaajista sanoi ”pelkäävänsä, että saksalaisista tulee vähemmistö Saksassa”. Toisaalta 37 prosenttia sanoi, etteivät he ole huolissaan.

Suhteellinen enemmistö kannattaa teoriaa suuresta korvautumisesta, jonka kotimaan tiedustelupalvelu BfV luokittelee ”äärioikeistolaiseksi” näkemykseksi. Kyselyn mukaan 45 prosenttia vastaajista on samaa mieltä väitteen kanssa: ”Uskon, että eurooppalaiset korvataan vähitellen Afrikasta ja Lähi-idästä tulevilla maahanmuuttajilla.” Pienempi osa, 41 prosenttia, torjuu väitteen.

