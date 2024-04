Saksa: Faeser vaatii ”kovia otteita” islamistien mielenosoituksen jälkeen

Mielenosoituksen jälkeen on aika vaatia seurauksia: Hampurin kaduilla yli 1000 islamistin edessä liittovaltion sisäministeri Faeser on taistelutahtoinen. Hän vetää nyt ”punaisia viivoja”. Kyseessä ei ollut ensimmäinen tämänkaltainen mielenosoitus.

Hampurissa lauantaina järjestetyn islamistien mielenosoituksen jälkeen liittovaltion sisäministeri Nancy Faeser (SPD) on vaatinut valtiolta ”kovia toimenpiteitä”. ”Tällaisen islamistisen mielenosoituksen näkeminen kaduillamme on vaikea hyväksyä. Punaisten viivojen on oltava hyvin selvät: ei Hamasin terroripropagandaa, ei juutalaisvihaa eikä väkivaltaa”, sosiaalidemokraatti sanoi Tagesspiegelille. Jos näitä sääntöjä rikotaan, on puututtava välittömästi ja ankarasti asiaan.

Samalla Faeser vakuutti, että islamistiset järjestöt ovat turvallisuusviranomaisten tähtäimessä. ”Tämä koskee myös ryhmää, jonka väitetään olevan vastuussa Hampurin mielenosoituksesta.”

Yli 1 000 islamistia vastasi kutsuun

Hampurin mielenosoituksen, johon osallistui yli 1 000 ihmistä, järjesti ryhmä ”Muslim Interaktiv”. Ryhmä luokitellaan ääriryhmäksi. Mielenosoittajat huusivat toistuvasti ”Allahu Akbar” marssiessaan Hampurin St. Georgin kaupunginosan läpi. Puheissaan puhujat moittivat ”halpoja valheita” ja ”negatiivista uutisointia” tiedotusvälineissä. Kalifaattia vaadittiin julisteissa.

Mielenosoitukseen osallistui suuri joukko poliiseja. Mielenosoitus pysyi rauhallisena, kuten Bild-lehti kertoi.

Baijerin varapuheenjohtaja Hubert Aiwanger (Vapaat äänestäjät-ryhmä) kritisoi liikennevalokoalition johtavien edustajien ja liittopresidentin reagoimattomuutta islamistien marssille: ”Missä ovat liikennevalokoalition, puolueiden ja parlamenttiryhmien johtajien sekä liittopresidentin reaktiot?” hän kirjoitti X:ssä.

”Muslim Interactive” -ryhmä oli jo helmikuussa tuonut Hampurin kaduille noin 3 000 kannattajaa. Hansakaupunkia pidetään ryhmän toiminnan keskuksena. Siellä se kuvaa suurimman osan YouTubeen lataamistaan videoista. Elben kaupunki on myös mielenosoitusten keskipiste. Lisäksi perustuslain suojeluviraston havaintojen mukaan Hampurista on mukana kannattajia ja järjestäjiä.

Lähde: Junge Freiheit