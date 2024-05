Kansainvälinen sotarikostuomioistuin vastaa juutalaisten uhkauksiin

Huhut kertovat, että Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) valmistelee pidätysmääräystä useille israelilaisille huippupoliitikoille, muun muassa pääministeri Benjamin Netanjahulle. Syynä sanotaan olevan juutalaisten saattaminen oikeuden eteen kansanmurhasta ja muista sotarikoksista Gazassa.

Axios on raportoinut, että Netanjahu on varoittanut Washingtonia siitä, että Israel murskaa Länsirannan palestiinalaishallinnon, jos näin tapahtuu. Se aikoo tiettävästi ”ryhtyä toimiin palestiinalaishallinnon romahduttamiseksi” rangaistukseksi, jos Kansainvälinen rikostuomioistuin antaa pidätysmääräyksen.

Tiistaina Netanjahu julkaisi myös videopuheen, jossa hän väitti, että hänen tuomitsemisensa olisi ”ennennäkemätön antisemitistinen viharikos”.

”80 vuotta holokaustin jälkeen kansainvälinen instituutio, joka perustettiin estämään uusi holokausti, harkitsee juutalaisvaltion oikeuden kieltämistä puolustautua niitä vastaan, jotka tulivat tekemään kansanmurhaa meitä vastaan ja jotka tekevät sitä edelleen aktiivisesti”, Netanjahu sanoi.

”Mikä järjettömyys, mikä oikeuden ja historian vääristely!” Netanjahu jyrähti.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

”You have to hear this to believe this. The International Criminal Court in The Hague is contemplating issuing arrest warrants against senior Israeli government and military officials as war criminals. pic.twitter.com/AU1z5GeJPm

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 30, 2024