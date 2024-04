Viikonloppuna tehtiin tuhopolttoisku ”Ruotsalaisten taloon” Skånessa

Skånessa sijaitseva uusi ”Ruotsalaisten talo” (Svenskarnas hus) joutui lauantaina epäillyn tuhopolttoiskun kohteeksi. Per Sjöberg, Sjöbon kunnan poliisi, kertoo Samnyttille.

”Se luokitellaan tuhopoltoksi”, Sjöberg sanoi.

Lauantaiaamuna kello 11.00 ja 11.30 välillä syttyi tulipalo maatilarakennuksessa maaseudulla Vollsjön ulkopuolella Sjöbon kunnassa.

Det fria Sverige oli ostanut tilan kuukautta aiemmin. Kyseessä on kansallismielinen järjestö, joka suunnitteli käyttävänsä kiinteistöä ”Ruotsalaisten talona”.

Päärakennus paloi

Oikeudellisesti kiinteistön omistaja on kuitenkin edelleen myyjä.

”Meillä on pääsy kiinteistöön 19. toukokuuta, joten se on edelleen vanhalla omistajalla”, Det fria Sverige -järjestön puheenjohtaja Dan Eriksson sanoi Samnyttille.

”Se koostuu kolmesta rakennuksesta. Sivurakennuksen olemme kunnostaneet. Päärakennus, joka paloi, sitä emme ole kunnostaneet”, hän kertoi.

Eriksson huomauttaa, että juuri tilan omistaja eli myyjä on yhteydessä poliisiin ja tutkijoihin.

Luokiteltu tuhopoltoksi

Per Sjöberg on kunnan poliisi Sjöbossa. Hän oli tietoinen palosta, kun Samnytt soitti hänelle, mutta ei osallistunut tutkintaan. Hän pyysi saada soittaa takaisin ja tunnin kuluttua hän soitti.

”Poliisi tutkii yhä tapausta. Luokitus on tuhopoltto. Etelä-Skånen poliisipiiri käsittelee vakavat rikokset”, Sjöberg sanoi.

”Tuhopoltto ei aina tarkoita sitä, että ihmisiä on loukkaantunut, mutta se on, kun kyse on suurista omaisuusarvoista.”

Dan Eriksson uskoo myös, että palon sytytti joku, joka oli saanut tietää, että Det fria Sverige oli ostanut tilan. Hän sanoo, että muovijätteitä ja kansi, jonka uskotaan olleen syttyvää nestettä sisältävä kanisteri, on löydetty.

”Näyttää siltä, että metsän puoleiselle julkisivulle oli kaadettu jotain syttyvää nestettä. Joten ne ovat luultavasti tulleet sieltä, hän sanoi.

Hyökkäys Expoon

Expo pitää yleensä Det fria Sverige -järjestöä ja muita kansallismielisiä ryhmiä vihollisinaan. Äärivasemmistolainen järjestö kasvoi Antifasistisesta toiminnasta (Afa) 1990-luvulla.

Naamioituneet miehet hyökkäsivät keskiviikkoiltana Tukholmassa pidettyyn luentoon, johon Expo ja Antifan edustajat osallistuivat. Dan Eriksson ei kuitenkaan usko, että hyökkäyksellä olisi mitään tekemistä Ruotsalaisten taloon tehdyn tuhopolttoiskun kanssa.

”Ei, en usko niin”, hän sanoi.

Hän kertoo, että järjestö päätti ilmoittaa tuhopolttoiskusta vasta perjantaina. Syynä ovat turvallisuussyyt.

Vollsjön ulkopuolella Skånessa sijaitsevasta tilasta on tarkoitus tulla Det fria Sverigen toinen ”Ruotsalaisten talo”. Järjestöllä on jo yksi Västergötlannissa.

Palanut rakennus olisi ollut järjestön pääkiinteistö, ja nyt se on tarkoitus rakentaa uudelleen.

”Olemme päättäneet jatkaa työtä. Järjestämme avajaiset 1. kesäkuuta, kuten on suunniteltu. Yksi huoneista on käytettävissä. Silloin voi olla ulkona”, Dan Eriksson sanoo ja päättää:

”Me jatkamme eteenpäin. Emme anna periksi. Emme anna minkään tällaisen lannistaa meitä.”

Lähde: Samnytt