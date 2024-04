YK: Satoja palestiinalaisten alastomia ja sidottuja ruumiita löydetty Gazasta

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) totesi tiistaina antamassaan lausunnossa, että Gazasta on löydetty lisää joukkohautoja, joista osa sisältää palestiinalaisten ruumiita alasti riisuttuina ja sidottuina, mikä on lisännyt huolta mahdollisista sotarikoksista.

Huolestuneisuus johtuu siitä, että viikonloppuna löydettiin satoja ruumiita, jotka oli haudattu syvälle maahan ja peitetty jätteillä Nasserin sairaalassa Khan Younisissa Gazan keskiosassa ja Al-Shifan sairaalassa Gaza Cityssä pohjoisessa. Nasserin sairaalasta löydettiin yhteensä 283 ruumista, joista 42 tunnistettiin.

”Kuolleiden joukossa oli tiettävästi iäkkäitä ihmisiä, naisia ja haavoittuneita, kun taas toiset löydettiin sidottuina kädet sidottuina ja alasti riisuttuina”, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottaja Ravina Shamdasani sanoi lausunnossaan.

Yhdysvallat sanoi tiistaina pitävänsä raportteja ”uskomattoman huolestuttavina”.

Al-Shifan löytö

Gazan paikallisiin terveysviranomaisiin viitaten Shamdasani lisäsi, että Al-Shifan sairaalasta oli löydetty lisää ruumiita.

Suuri terveyskompleksi oli enklaavin tärkein tertiäärilaitos ennen sodan puhkeamista 7. lokakuuta. Se oli kohteena Israelin sotilaallisessa hyökkäyksessä, jonka tarkoituksena oli kitkeä Hamasin militantit, joiden väitettiin toimivan siellä, ja joka päättyi tämän kuun alussa. Kaksi viikkoa kestäneiden kiivaiden yhteenottojen jälkeen YK:n humanitaariset avustajat arvioivat paikan ja vahvistivat 5. huhtikuuta, että Al-Shifa oli ”tyhjä kuori”, jossa suurin osa laitteista oli muuttunut tuhkaksi.

”Raporttien mukaan Gaza Cityssä sijaitsevan Al-Shifan sairaalan pihalle oli haudattu 30 palestiinalaisen ruumista kahteen hautaan, joista toinen oli hätäapurakennuksen edessä ja toinen dialyysirakennuksen edessä”, Shamdasani kertoi toimittajille Genevessä.

12 palestiinalaisen ruumiit on nyt tunnistettu näistä Al-Shifan paikoista, OHCHR:n tiedottaja jatkoi, mutta jäljelle jääneiden henkilöiden tunnistaminen ei ole vielä ollut mahdollista.

”On raportoitu, että joidenkin ruumiiden kädet oli myös sidottu”, Shamdasani sanoi ja lisäsi, että uhreja voi olla ”paljon enemmän”, ”huolimatta Israelin puolustusvoimien väitteestä, jonka mukaan he ovat tappaneet 200 palestiinalaista Al-Shifan sairaalakompleksin operaation aikana”.

Yhdysvaltain ulkoministeriö sanoi tiistaina, että se tiedustelee Israelilta raportteja.

”Ja viimeisenä asiana on se, että olette varmasti nähneet raportit joukkohaudoista, joissa on satoja ruumiita Al-Shifan ympärillä”. YK:n johtaja sanoi olevansa kauhuissaan näistä raporteista.

”Onko Yhdysvalloilla kommenttia tähän ja oletteko ottaneet asian esille Israelin hallituksen kanssa?”, toimittaja kysyi tiistaina Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Vedant Patelilta.

”Olemme nähneet nämä raportit, ja raportit ovat uskomattoman huolestuttavia. Tiedustelemme asiaa Israelin hallitukselta. En…..”, hän vastasi.

”Erityisesti siitä?…”, toimittaja kysyi.

”Aivan. Minulla ei ole tarjota mitään erityistä tietoa, näkemystä siitä, mitä tämä on tai ei ole. Minulla ei ole siitä käsitystä täältä ylhäältä käsin, mutta tiedustelemme asiaa Israelin hallitukselta”, ulkoministeriön tiedottaja Vedant Patel sanoi.

Joulukuusta 2023 lähtien on tullut esiin raportteja, joissa Israelin joukot ovat keränneet palestiinalaisia miehiä ja poikia, panneet heidät kuorma-autoihin ja vieneet tuntemattomiin paikkoihin. Monet näistä miehistä ovat edelleen kateissa, kun taas toiset sanovat, että heidät vapautettiin kidutuksen jälkeen.

Israelin puolustusvoimien (IDF) tiedottajayksikkö sanoi tiistaina, että ”väite, jonka mukaan IDF olisi haudannut palestiinalaisten ruumiita, on perusteeton ja aiheeton”.

”IDF:n operaation aikana Nasserin sairaalan alueella panttivankien ja kadonneiden henkilöiden etsintäpyrkimysten mukaisesti tutkittiin palestiinalaisten Nasserin sairaalan alueelle hautaamia ruumiita”, sanottiin tiedottajan lausunnossa Jerusalem Postin mukaan.

”Tutkimus suoritettiin varovaisesti ja yksinomaan paikoissa, joissa tiedustelutiedot viittasivat panttivankien mahdolliseen läsnäoloon.”

”Tutkimus suoritettiin kunnioittavasti ja vainajien arvokkuutta kunnioittaen. Tutkitut ruumiit, jotka eivät kuuluneet israelilaisille panttivangeille, palautettiin paikoilleen”, IDF:n lausunnossa sanottiin.

200 päivää kauhua

Noin 200 päivää sen jälkeen, kun Israelin voimakkaat pommitukset alkoivat vastauksena Hamasin johtamiin terrori-iskuihin Etelä-Israelissa, YK:n ihmisoikeuspäällikkö Volker Türk ilmaisi kauhunsa Nasserin ja Al-Shifan sairaaloiden tuhoutumisesta ja raportoidusta joukkohautojen löytymisestä.

”Siviilien, pidätettyjen ja muiden taistelukyvyttömien ihmisten tahallinen tappaminen on sotarikos”, Turk sanoi ja vaati kuolemantapausten riippumatonta tutkintaa.

Gazassa kuolleet palestiinalaiset

”Huhtikuun 22. päivään mennessä Gazassa on kuollut yli 34 000 palestiinalaista, joista 14 685 on lapsia ja 9 670 naisia”, kertoi YK:n ulkopoliittisen komissaarin toimisto vedoten enklaavin terveysviranomaisiin. Lisäksi 77 084 ihmistä on loukkaantunut, ja yli 7 000 muun oletetaan olevan raunioiden alla.

”Joka kymmenes minuutti lapsi kuolee tai haavoittuu. Heitä suojellaan sodan laeilla, ja silti he ovat niitä, jotka maksavat suhteettoman suuren hinnan tässä sodassa”, korkea komissaari sanoi.

Israelia on varoitettu

YK:n ihmisoikeuspäällikkö Volker Türk toisti myös varoituksensa Israelin täysimittaisesta tunkeutumisesta Rafahiin, jossa arviolta 1,2 miljoonaa gazalaista ”on ajettu väkisin nurkkaan”.

”Maailman johtajat ovat yksimielisiä siitä, että Rafahiin loukkuun jäänyttä siviiliväestöä on ehdottomasti suojeltava”, sanoi korkea komissaari lausunnossaan, jossa tuomittiin myös Israelin viime päivinä Rafahiin tekemät iskut, joissa on kuollut lähinnä naisia ja lapsia.

Niihin kuului 19. huhtikuuta Tal Al Sultanin alueella sijaitsevaan kerrostaloon tehty isku, jossa kuoli yhdeksän palestiinalaista, mukaan lukien kuusi lasta ja kaksi naista, sekä päivää myöhemmin Rafahissa sijaitsevaan As Shaboran leiriin tehty isku, jossa tiettävästi kuoli neljä palestiinalaista, mukaan lukien tyttö ja raskaana oleva nainen.

”Viimeisimmät kuvat ennenaikaisesta lapsesta, joka on otettu kuolevan äitinsä kohdusta, ja kahdesta viereisestä talosta, joissa 15 lasta ja viisi naista sai surmansa, ovat enemmän kuin sodankäyntiä”, Türk sanoi.

Korkea komissaari tuomitsi kuukausia jatkuneen sodankäynnin aiheuttamat ”sanoinkuvaamattomat kärsimykset” ja vetosi jälleen kerran, että ”tästä johtuva kurjuus ja tuho, nälkä ja taudit sekä laajemman konfliktin vaara” olisi lopetettava.

Türk toisti myös vaatimuksensa välittömästä tulitauosta, kaikkien jäljellä olevien Israelista otettujen panttivankien ja mielivaltaisesti pidätettyjen vapauttamisesta sekä humanitaarisen avun esteettömästä toimittamisesta.

Massiivisia siirtokuntalaisten hyökkäyksiä Länsirannalla

YK:n ihmisoikeuspäällikkö Volker Türk totesi Länsirannan osalta, että vakavat ihmisoikeusloukkaukset ovat jatkuneet siellä ”taukoamatta”.

Näin siitä huolimatta, että kansainvälisesti tuomittiin 12.-14. huhtikuuta tehdyt ”massiiviset siirtokuntalaisten hyökkäykset”, joita Israelin turvallisuusjoukot (ISF) olivat helpottaneet.

Türk korosti, että siirtokuntalaisten väkivaltaisuudet on järjestetty ”ISF:n tuella, suojelulla ja osallistumisella”, ja kuvaili sitten Nur Shamsin pakolaisleirillä ja Tulkaremin kaupungissa 18. huhtikuuta alkanutta 50 tuntia kestänyttä operaatiota.

”ISF käytti maajoukkoja, puskutraktoreita ja lennokkeja ja sulki leirin. Neljätoista palestiinalaista sai surmansa, joista kolme oli lapsia”, YK:n ihmisoikeuspäällikkö sanoi ja totesi, että 10 ISF:n jäsentä oli loukkaantunut.

Türk korosti lausunnossaan myös raportteja, joiden mukaan useita palestiinalaisia oli tapettu laittomasti Nur Shamsin operaatiossa ”ja että ISF käytti aseettomia palestiinalaisia suojaamaan joukkojaan hyökkäyksiltä ja tappoi muita ilmeisesti laittomissa teloituksissa”.

Kymmeniä henkilöitä on raportoitu pidätetyksi ja pahoinpidellyksi, kun ISF ”aiheutti leirille ja sen infrastruktuurille ennennäkemätöntä ja ilmeisen mielivaltaista tuhoa”, Türk sanoi.

Lähde: YK