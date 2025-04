”Huulipuna-antifasisti” syytteeseen republikaanien toimistoon ja Tesla-myyjään kohdistetusta tuhopoltosta

Syytettyä saattaa odottaa jopa 40 vuoden vankeustuomio.

Kahden tuhopolton epäilty on asetettu syytteisiin Yhdysvaltain New Mexicon osavaltiossa. Syytetty saattaa tulla tuomituksi jopa 40 vuoden vankeuteen tuhopolttoiskuista republikaanien toimistolle ja Tesla-sähköautojen jälleenmyyjän tiloihin.

Syytetty on 40-vuotias antifasisti Jamison Wagner, jonka pidätyskuva on aiheuttanut huvitusta, koska miehellä on kuvassa tummansinistä huulipunaa huulillaan. Mies kuuluukin LGBT-ryhmään nimeltä Queer-tiedemiehet.

Wagner oletetusti käytti helmikuussa tapahtuneessa rikoksessa lasiastiaa täytettynä ”itsetehdyllä napalminkaltaisella materiaalilla” sytyttääkseen kaksi Teslan sähköautoa tuleen autokaupan pihalla. Joihinkin ajoneuvoihin oli myös spraymaalattu tekstit: ”Die Elon,” ”Tesla nazi inc. ja ” Die Tesla nazi.” Syyttäjän mukaan mies teki samankaltaisen iskun myöhemmin samassa kuussa republikaanipuolueen toimistolle.

Rikostutkijat onnistuivat liittämään Wagnerin molempiin tuhopolttoihin valvontakameramateriaalin ja rikospaikoilta löytyneen todistusaineiston perusteella. FBI myös teki ratsian miehen asunnolle ja löysi sapluunan tekstillä ”ICE=KKK”, samanväriseen maalin kuin millä tuhopolton kohteita oli töhritty, sekä 8 kasattua palopommia muun hänet rikokseen liitettävän todistusaineiston ohella.

Lähde: New York Post

