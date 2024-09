Saksa: Irakilainen maahanmuuttaja murhasi turvapaikkakeskuksen ylläpitäjän

Irakilainen maahanmuuttaja pidätettiin maanantaina sen jälkeen, kun hän oli puukottanut kuoliaaksi 61-vuotiaan turvapaikanhakijoiden turvakodin ylläpitäjän Sarstedtissa.

Poliisin mukaan turvapaikanhakijan väitettiin joutuneen riitaan uhrin kanssa, joka omistaa turvapaikkamajoitukseksi muutetun hotellin. Poliisin mukaan jossain vaiheessa irakilaismies puukotti häntä.

Keskipäivän aikaan tapahtuneen rikoksen jälkeen irakilaismies pakeni. Hannoverista kotoisin ollut uhri kuoli pian sen jälkeen vammoihinsa.

Noin yhdeksän tuntia myöhemmin poliisin erikoisjoukot ottivat tekijän kiinni ja pidättivät hänet.

Poliisi löysi rikospaikan läheltä veitsen, jota poliisi tutkii selvittääkseen, oliko se murha-ase.

”35-vuotias on tällä hetkellä kiinniotettuna poliisin huostassa. Syyttäjänvirasto on hakenut tuomioistuimelta tutkintavankeutta miehelle”, viranomaiset ilmoittivat.

Poliisi sulki maanantaina pois mahdollisen terroristisen motiivin.

Syyttäjäviranomaiset pääsivät miehen jäljille muun muassa todistajanlausuntojen ja valvontakameran analyysin perusteella.

Turvapaikanhakijoiden turvakodeissa työskentely Euroopassa voi olla vaarallista puuhaa. Viime vuonna irakilainen maahantunkeutuja kaatoi kiehuvaa öljyä kahden hollantilaisen turvapaikka-asuntolan työntekijän päälle, mikä aiheutti naisille elinikäiset arvet.

”Hän ei ole pystynyt työskentelemään, hän on työkyvytön. Hän työskenteli siellä täydellä sydämellä ja sielulla, ja nyt hän on saanut arpia loppuelämäkseen”, kertoi yhden uhrin asianajaja Nino Pennino kuukausia hyökkäyksen jälkeen.

Myös viime vuonna 23-vuotias tunisialainen maahantunkeutuja pidätettiin 20-vuotiaan työntekijän puukottamisesta turvapaikkakeskuksessa Itä-Saksan Rostockin satamakaupungissa.

Vuonna 2022 maahanmuuttovirasto Länsi-Saksan Wuppertalissa suljettiin sen jälkeen, kun 20-vuotias syyrialainen oli puukottanut työntekijää useita kertoja.

Bild-sanomalehden mukaan hyökkääjä ryntäsi ”House of Integration” -rakennukseen torstaina hieman ennen kello 9:ää paikallista aikaa, ”hyppäsi vastaanottotiskin yli sisääntulotilassa ja puukotti yhtäkkiä naista”, sattumanvaraisesti.

Vuonna 2021 sudanilainen turvapaikanhakija murhasi turvapaikkakeskuksen johtajan ranskalaisessa Paun kaupungissa.

Vuonna 2016 turvapaikanhakijat murhasivat ”nuoren, kauniin ja ennen kaikkea ystävällisen” Alexandra Mezherin Ruotsissa, kun hän työskenteli ilman huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikkakeskuksessa.

Tämä on vain murto-osa monista esimerkkitapauksista, joita turvapaikkakeskuksissa työskentelevät ihmiset Euroopassa kohtaavat. Hyökkäyksiä ja väkivaltaa tapahtuu päivittäin, usein näissä paikoissa asuvien maahantunkeutujien välillä, mutta usein myös henkilökuntaa ja vartijoita vastaan.

