Europol teki historiansa suurimman pidätysoperaation pedofiilialusta Kidflixissä – 79 pidätettiin ja 1 400 henkilöllisyyttä tunnistettiin

Europol teki maailmanlaajuisen iskun Kidflixiin, joka on merkittävä lasten seksuaalisen hyväksikäytön verkkoalusta, jolla on lähes kaksi miljoonaa käyttäjää. Europolin tukema operaatio johti 79 pidätykseen ja 1 400 henkilöllisyyden tunnistamiseen.

Kidflix, yksi maailman suurimmista pedofiilialustoista, on suljettu kansainvälisessä operaatiossa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Tutkintaa tukivat Europol, ja sitä johtivat Baijerin osavaltion rikospoliisi (Bayerisches Landeskriminalamt) ja Baijerin tietoverkkorikosten syytteeseenpanosta vastaava keskusvirasto (ZCB). Operaatioon osallistui maailmanlaajuisesti yli 35 maata.

Huhtikuun 2022 ja maaliskuun 2025 välisenä aikana alustalle kirjautui maailmanlaajuisesti yhteensä 1,8 miljoonaa käyttäjää. Saksan ja Alankomaiden viranomaiset takavarikoivat 11. maaliskuuta 2025 palvelimen, joka sisälsi tuolloin noin 72 000 videota.

Tutkinnan tuloksena tunnistettiin lähes 1 400 epäiltyä maailmanlaajuisesti. Tähän mennessä 79 näistä henkilöistä on pidätetty lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin jakamisesta ja levittämisestä. Jotkut pidätetyistä eivät ainoastaan ladanneet ja katselleet videoita vaan myös käyttivät lapsia hyväksi. Tutkinta jatkuu edelleen.

Operaatio Streamin tulokset

Tutkinta alkoi vuonna 2022 ja johti toimintaviikkoihin 10.-23. maaliskuuta 2025. Tähän mennessä se on johtanut seuraaviin tuloksiin:

1 393 epäiltyä tunnistettu

79 epäiltyä pidätetty

Yli 3 000 elektronista laitetta takavarikoitu

39 lasta suojeltu

Yli 91 000 CSAM-videota

Kidflixin loi vuonna 2021 tietoverkkorikollinen, joka teki siitä valtavan voiton, sillä siitä tuli nopeasti yksi pedofiilien suosituimmista alustoista. Viranomaisten mukaan alustalle ladattiin ja jaettiin sen ollessa aktiivinen 91 000 ainutlaatuista lapsipornovideota, joiden kokonaiskesto oli 6 288 tuntia. Keskimäärin alustalle ladattiin noin 3,5 uutta videota tunnissa, joista monet olivat lainvalvontaviranomaisille aiemmin tuntemattomia.

Toisin kuin muilla tunnetuilla tämäntyyppisillä alustoilla, Kidflix tarjosi käyttäjille mahdollisuuden ladata CSAM-materiaalia (Child Sexual Abuse Material eli lapsiin kohdistuva seksuaalista väkivaltaa sisältävä materiaali), mutta myös suoratoistaa videotiedostoja. Käyttäjät suorittivat maksuja kryptovaluutoilla, jotka myöhemmin muunnettiin tokeneiksi. Lataamalla CSAM:ia, tarkistamalla videoiden otsikot ja kuvaukset sekä määrittämällä videoille luokkia rikoksentekijät saattoivat ansaita poletteja, joita sitten käytettiin sisällön katseluun. Jokaisesta videosta ladattiin useita versioita – matala-, keski- ja korkealaatuisia – jolloin rikolliset pystyivät esikatselemaan sisältöä ja maksamaan maksun korkeampilaatuisten versioiden avaamisesta.

Europolin historian suurin lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva operaatio

Operaatio Stream on ollut suurin operaatio, jonka Europolin lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan erikoistuneet asiantuntijat ovat koskaan hoitaneet, ja yksi suurimmista lainvalvontaviraston viime vuosina tukemista tapauksista.

Tutkinnan aikana Europolin Euroopan tietoverkkorikollisuuskeskuksen (EC3) analyytikot antoivat intensiivistä operatiivista tukea kansallisille viranomaisille analysoimalla tuhansia videoita. Europolin asiantuntijat myös ristiintarkastivat kaikki saatavilla olevat tiedot ja toimittivat todisteita asianomaisille maille tutkinnan helpottamiseksi.

Kun otetaan huomioon tapauksen laajuus, Europolin rooli tietojenvaihdon koordinoinnissa tutkinnan ja toimintapäivien aikana oli ratkaiseva tapauksen onnistumisen kannalta. Yhteistyökumppaneiden kokoaminen yhteen rajat ylittävää yhteistyötä ja yhteisiä toimia varten on yksi Europolin tärkeimmistä tavoitteista, jotta voidaan tehostaa kaikenlaisen vakavan kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden, tietoverkkorikollisuuden ja terrorismin torjuntaa.

Mikä tapahtuu verkossa, pysyy verkossa

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö (CSE) on yksi EU:n sisäisen turvallisuuden keskeisistä uhkista, jotka on yksilöity äskettäin julkaistussa EU:n vakavan järjestäytyneen rikollisuuden uhkien arviointiraportissa (EU-SOCTA). Digitaalinen ulottuvuus on aiheuttanut nopean kehityksen verkossa tapahtuvassa seksuaalisessa hyväksikäytössä, sillä se tarjoaa rikoksentekijöille rajattoman alustan yhteydenpitoon ja uhrien houkutteluun sekä CSAM:n luomiseen, tallentamiseen ja vaihtamiseen. Tämä trendi jatkaa kasvuaan tulevina vuosina.

Verkkomaailma ei kuitenkaan ole anonyymi. Suurin osa operaatio Streamissa tunnistetuista epäillyistä täsmäytettiin Europolin tietokannoissa oleviin tietoihin, mikä osoittaa, että useimmat lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneet rikoksentekijät ovat toistuvia rikoksentekijöitä eivätkä ole lainvalvontaviranomaisille tuntemattomia.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on merkittävä uhka ja siksi yksi EU:n painopisteistä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Europol on vuodesta 2017 lähtien toteuttanut Stop Child Abuse – Trace An Object -aloitetta, jossa kansalaisia kannustetaan tunnistamaan esineitä, joiden avulla poliisi voi pelastaa hyväksikäytettyjä lapsia.

EU:n jäsenvaltioiden ja muiden kumppaneiden pyynnöstä Europol isännöi kaksi kertaa vuodessa uhrien tunnistamistyöryhmää, joka on aloite, joka kokoaa lainvalvontaviranomaiset yhteen tutkimusten paikallistamiseksi ja uhrien tunnistamiseksi. Lapset Saksassa ja Australiassa ovat hyötyneet tästä hankkeesta, joka on tarjonnut heille suojelua.

Osallistujamaat:

Alankomaat Albania Australia Belgia Bulgaria Espanja Georgia Irlanti Islanti Italia Itävalta Kanada Kolumbia Kreikka Kypros Latvia Liettua Luxemburg Malta Norja Puola Ranska Romania Ruotsi Saksa Serbia Slovakia Suomi Sveitsi Tanska Unkari Uusi-Seelanti Viro

Lähde: Europol

Lue lisää aiheesta: