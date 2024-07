Saksan rikollisin maahanmuuttaja terrorisoinut pikkukaupunkia jo 10 vuotta – ei ”pystytä” karkottamaan

Eräällä marokkolaisella maahanmuuttajalla, joka piti karkottaa jo vuosia sitten, on uskomattoman pitkä rikosrekisteri, ja viimeksi hän aiheutti neljä poliisioperaatiota vain 24 tunnin aikana.

Vaikka Saksan viranomaiset sulkevat joukkomaahanmuuttoa kritisoivia tiedotusvälineitä, maassa ei ole koskaan aiemmin nähty näin paljon ulkomaalaisten tekemää rikollisuutta. Ulkomaalaisten tekemien rikosten osuus nousi ennätyksellisen korkeaksi vuonna 2023. Tästä suuntauksesta esimerkkinä voidaan mainita Itä-Saksan Thüringenin osavaltiossa sijaitsevan Apoldan pikkukaupungin tapaus, joka on yksi koko maan äärimmäisimmistä tapauksista. Marokkolainen turvapaikanhakija on terrorisoinut pikkukaupunkia jo lähes 10 vuoden ajan, eivätkä paikalliset viranomaiset näytä pystyvän pysäyttämään kaaosta.

42-vuotiaan marokkolaisen siirtolaisen turvapaikkahakemus on hylätty lukuisia kertoja, ja vaikka hän tekee rikoksia lähes tauotta, yritykset karkottaa hänet ovat epäonnistuneet. Marokon hallitus kieltäytyy ottamasta häntä takaisin, vaikka Saksan viranomaiset ovat vahvistaneet hänen henkilöllisyytensä. Casablancassa vuonna 1982 syntynyt mies on Interpolin tiedossa useista rikoksista, mutta Marokon viranomaiset kiistävät, että mies on heidän kansalaisensa.

Miehen turvapaikkahakemus hylättiin jo vuonna 2014, koska hän saapui Saksaan Italian kautta. Tuolloin hänet oli tarkoitus lähettää takaisin Italiaan Dublinin sääntöjen mukaisesti, joiden mukaan maahanmuuttajien on jäätävä ensimmäiseen maahan, johon he rekisteröityvät. Miljoonien maahanmuuttajien kohdalla näitä sääntöjä ei kuitenkaan noudatettu lainkaan. Huhtikuussa 2015 viranomaiset onnistuivat lopulta lähettämään hänet takaisin Italiaan, mutta vain neljä päivää myöhemmin hän palasi Saksaan, vaikka hänellä oli viiden vuoden oleskelu- ja maahantulokielto.

Syytetty 46 rikoksesta

Palattuaan hänet pidätettiin lukuisia kertoja pidätyksen vastustamisesta, pahoinpitelystä, omaisuuden vahingoittamisesta ja uhkailusta. Poliisi käynnisti 46 syytettä häntä vastaan, ja vuonna 2016 Erfurtin alueellinen tuomioistuin tuomitsi hänet 23 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Vangittuna ollessaan hän jätti hylätyn turvapaikkahakemuksen, ja vuonna 2017 viranomaiset antoivat määräyksen, jonka mukaan hänet on ”pakotettava poistumaan maasta väkisin”. Vapauduttuaan vankilasta heinäkuussa 2017 hän kuitenkin hyökkäsi jälleen yhden poliisin kimppuun vastikään hänelle osoitetussa turvapaikkakeskuksessa ja hänet pidätettiin huumausainerikoksesta.

Syytetty lisäksi 50 muusta rikoksesta

Tilanne muuttuu vielä paljon pahemmaksi. Huhtikuussa 2019 hänet vangittiin jälleen kerran, kun hän oli syyllistynyt 50 uuteen rikokseen, muun muassa fyysiseen pahoinpitelyyn, varkauteen, kotirauhan rikkomiseen, useisiin vilpillisiin etuushakemuksiin, pidätyksen vastustamiseen ja omaisuuden vahingoittamiseen. Tässä vaiheessa hänellä oli lähes yli 100 rikosta Saksaan saapumisensa jälkeen, mutta se ei suinkaan olisi hänen rikosrekisterinsä loppu.

Tässä vaiheessa muutkin maahanmuuttajat alkoivat kyllästyä marokkolaiseen, ja hänen oman turvapaikkakeskuksensa asukkaat aloittivat vetoomuksen miehen poistamiseksi, jonka yli 146 asukasta ja työntekijää allekirjoitti marraskuussa 2019.

Kun mies vapautui vankilasta, hän ryhtyi heti syksyllä 2022 tekemään lisää rikoksia, ja hänet pidätettiin heinäkuussa 2023 ruumiinvammojen aiheuttamisesta, minkä vuoksi hänet vangittiin uudelleen tämän vuoden toukokuuhun asti. Palattuaan vankilasta turvapaikkakeskuksen asuntoonsa hän uhkaili asukkaita, solvasi poliiseja ja seuraavana päivänä vaati piiritoimistosta käteistä rahaa ”erittäin aggressiivisesti” ja sylki sen jälkeen poliisien päälle.

Ylemmältä taholta ei heru apua

Paikalliset viranomaiset ovat olleet niin epätoivoisia, että he vetoavat osavaltion pääministeriin Bodo Ramelowiin avun saamiseksi, ja Thüringenin Weimarer Landin piirikunnan piirikunnanjohtaja Christiane Schmidt-Rose (CDU) ja Apoldan pormestari Olaf Müller (CDU) kirjoittivat Ramelowille kirjeen, jossa he kuvailivat yksityiskohtaisesti turvapaikanhakijan rikosten äärimmäistä luonnetta.

”Nämä viimeaikaiset tapahtumat ovat jälleen kerran tehneet selväksi, että kyseistä rikoksentekijää ei voida hallita”, kirjeessä todetaan. Kirjeessä todetaan, että viimeksi heinäkuun lopussa, vankilasta vapautumisen jälkeen, hän aiheutti 24 tunnin sisällä neljä poliisioperaatiota, ja poliisit joutuivat pidättämään hänet voimakeinoja käyttäen neljännen operaation jälkeen.

On huomattava, että kirjeen kirjoittaneet virkamiehet eivät pyydä miehen karkottamista, mikä ei ole mahdollista Saksassa eri lakien vuoksi, mukaan lukien Marokon kieltäytyminen ottamasta miestä takaisin. Sen sijaan he haluavat siirtää ongelman jollekin toiselle. He pyytävät osavaltion pääministeriltä konkreettisia toimia ja sitä, että rikoksentekijä sijoitetaan johonkin toiseen kaupunginosaan tai kaupunkiin.

Lähde: Remix News