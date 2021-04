Tarja Halonen aikoo opetella koodaamaan

Presidentti Tarja Halonen pitää vakavana ongelmana, että tyttöjen ja naisten valinnat ja menestys työelämässä törmäävät yhä stereotypioiden luomiin asenteisiin.

#mimmitkoodaa-ohjelman päätapahtumassa tänään Tarja Halonen kannusti voimakkaasti naisia mukaan koodaamaan. Näin naiset voisivat murtaa tehokkaasti tietotekniikan miesvaltaisuutta.

Sosialistipresidentin mukaan tyttöjen ja naisten on saatava vahva rooli maailman nopeassa digitalisoitumisessa.

Halonen uskoo, että Suomessa tasa-arvokehitys on jäänyt paikalleen erityisesti työmaailmassa ja koulutus- ja uravalinnoissa. Hän uskoo, että tietotekniikka on esimerkki miesvaltaisesta alasta, vaikka kiinnostusta siihen löytyy myös naisilta.

– Maailma digitalisoituu valtavaa vauhtia. Tietotekniikkaa käyttävät ja siitä hyötyvät lähes kaikki, jolloin tuotteiden ja palveluiden pitää vastata monenlaisiin tarpeisiin. On tärkeää, että me naiset olemme tässä kehityksessä mukana, jolloin muutosprosessi saa laajemman perspektiivin ja me naiset saamme myös enemmän mahdollisuuksia, entinen presidentti selvitti.

Halonen aikoo itse myös koodata.

– Riisutaan yhdessä tietotekniikan mystisyys ja pistetään maailma koodeiksi. Kysymyshän on tavallaan vain uuden kielen oppimisesta, minkä avulla rakennamme modernia todellisuuttamme. Olen itsekin luvannut tutustua kurssiin, sosialistipresidentti hehkutti.