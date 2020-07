Turkin media: ”Hagia Sofia on hoideltu, seuraavaksi Ateena”

Turkin korkein oikeus päätti sallia 1500 vuotta vanhan Hagia Sofian ortodoksikirkon muuttamisen moskeijaksi. Välittömästi päätöksen tultua julki Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti avaavansa vuodesta 1935 saakka museona toimineen Hagia Sofian muslimeille Allahin palvontaa varten.

Turkin media otti Erdoğanin ilmoituksen riemulla vastaan.

– Hagia Sofia on hoideltu! Seuraavaksi Ateena! Haber 7 -media twiittasi.

Turkish media report now that Hagia Sophia is done, Athens ”is next” https://t.co/A0CwtKl53Q pic.twitter.com/Hf5b6N0nOy

— Greekcitytimes (@greekcitytimes) July 12, 2020