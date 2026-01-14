Uudet lait hajottivat Australian tunnetuimman kansallismielisen järjestön

National Socialist Network ja sen rinnakkaisprojektit lopettavat toimintansa Australian uusien vihalakien vuoksi.

Australian tunnetuin kansallisradikaali järjestö, National Socialist Network (NSN), on ilmoittanut hajottavansa toimintansa kokonaisuudessaan, uutisoi Noticer. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun liittovaltion hallitus julkaisi luonnoksen uudesta Combatting Antisemitism, Hate and Extremism Bill 2026 –lakipaketista, joka sisältää ns. Prohibited Hate Groups -säännökset. Lakien myötä viranomaisille annetaan valta kieltää järjestöjä, joita epäillään viharikosten edistämisestä tai niihin osallistumisesta – myös takautuvasti, ilman rikostuomioita.

Bondin terrori-iskun jälkimainingeissa

Lainsäädäntöä vauhditti Bondin rannan islamistinen terrori-isku, jonka seurauksena hallitus ryhtyi kiristämään otettaan kaikista ryhmistä, joita se pitää uhkana yhteiskunnalliselle vakaudelle. Pääministeri Anthony Albanese esitteli lakiluonnoksen parlamentille tammikuun puolivälissä, ja sen odotetaan menevän läpi nopealla aikataululla.

Järjestön johtajan ilmoitus

Järjestön keulahahmo Thomas Sewell, tunnettu valkoisen nationalismin puolestapuhuja, vahvisti Telegramissa julkaistussa tiedotteessa, että NSN:n toiminta lopetetaan välittömästi. Sewellin mukaan päätös tehtiin, jotta jäsenet eivät joutuisi rikosoikeudelliseen vastuuseen rekrytoinnista tai vihapuheen levittämisestä.

Sewell kirjoitti tiedotteessa:

”Kansallissosialistinen verkosto lakkautetaan kokonaisuudessaan ennen sunnuntaita 18. tammikuuta 2026 klo 23.59.

Lakkautus koskee paitsi National Socialist Networkia, myös sen rinnakkaisprojekteja: White Australia, European Australian Movement sekä White Australia Party.

Mikäli uudet lait hyväksytään, ei ole mitään keinoa välttää järjestön kieltämistä. Lainsäädäntö antaa hallitukselle vallan kieltää minkä tahansa organisaation, joka on menneisyydessä esittänyt roomalaisia tervehdyksiä.

Lakkautus toteutetaan ennen lakien voimaantuloa, jotta entiset jäsenet eivät joutuisi pidätetyiksi ja syytetyiksi.

Kyseessä ovat eräät länsimaiden historian ankarimmista laeista. Australiassa poliittinen vapaus on käytännössä haudattu. Australian hallitus, juutalaislobbaajien nimissä, kriminalisoi rauhanomaisia oppositioryhmiä pelkän poliittisen ilmaisun perusteella.

Veri ja kunnia.

Thomas Sewell, Jacob Hersant, Jack Eltis, Timothy Lutze, Gabe Seymour, Hagen Palme ja Joshua Leverington.”

Viimeinen mielenosoitus

Marraskuussa noin 60 mustiin pukeutunutta NSN:n jäsentä kokoontui New South Walesin parlamenttitalon eteen. He kantoivat banderollia, jossa vaadittiin “juutalaisten lobbausryhmien lakkauttamista”, ja huusivat kansallissosialistisia tervehdyksiä. Kyseinen mielenosoitus jäi järjestön viimeiseksi julkiseksi esiintymiseksi ennen sen hajottamista.

Lakien sisältö

Uusien lakien mukaan viiden vuoden vankeusrangaistus voi odottaa henkilöä, joka julkisesti yllyttää vihaan toista vastaan rodun, värin, kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella. Lait koskevat myös menneitä tekoja, jotka eivät olleet aiemmin rikollisia, mikä tekee niistä poikkeuksellisen ankaria ja takautuvia.

