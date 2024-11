Australian tunnettu kansallismielinen sai kuukauden vankeustuomion käden eleestä

Tunnettu australialainen kansallismielinen Jacob Hersant on saanut kuukauden vankeustuomion poliittisesta tervehdyksestä.

Jacob Hersant, 25, joka johtaa kansallisradikaalia aktivistiryhmää National Socialist Networkia, vapautettiin takuita vastaan 45 minuuttia sen jälkeen, kun hänet oli määrätty vangittavaksi Melbournen tuomioistuimessa perjantaina.

Tuomari Brett Sonnet totesi viime kuussa Hersantin syylliseksi tervehdyksen esittämiseen Victorian County Courtin ulkopuolella lokakuussa 2023 sen jälkeen, kun hänet ja Hersantia perjantaina oikeudessa tukenut European Australian Movement -liikkeen johtaja Thomas Sewell oli tuomittu yhteenotosta äärivasemmistolaisten provokaattoreiden kanssa leiriviikonlopun aikana.

Hän on ensimmäinen viktoriaanilainen, joka on todettu syylliseksi ja tuomittu vankilaan osavaltion tuolloin kuusi päivää vanhan natsitervehdyskiellon nojalla. Kielto otettiin käyttöön juutalaisyhteisön, holokaustista selvinneiden, Victorian poliisin ja Victorian etnisten yhteisöjen neuvoston (Ethnic Community Council of Victoria) kuulemisen jälkeen.

Hersantin asianajaja Timothy Smartt vastusti vankeusrangaistusta ja mainitsi useita NSW:n tapauksia, joissa tervehtimiseen syyllisiksi todetut henkilöt saivat sakkoja, ja luki luettelon väkivaltarikoksista, joissa vain vähemmistö tuomituista joutui vankilaan. Hän sanoi, että Hersant käytti sananvapauttaan.

Asianajaja lisäsi, että hän ja hänen päämiehensä aikovat valittaa tuomiosta ja tuomiosta lääninoikeuteen.

”Kuukauden vankeustuomio poliittisesta eleestä on farssi”

Tuomion antamista koskevissa huomautuksissaan tuomari Sonnet syytti Hersantia siitä, että hän käytti mediaa hyväkseen ”äärimmäisten poliittisten näkemysten levittämiseen”, ja totesi, että ”natsimaisen eleen esittäminen on vihamielistä vihapuhetta”, kertoi ABC News.

”Valkoinen ihminen ei ole ylempiarvoinen kuin mikään muu ihmisrotu”, hän sanoi.

Hersant sanoi oikeuden ulkopuolella, että hänen syytteeseenpanossaan käytetyissä laeissa oli vakavia ongelmia.

”Kuukauden vankeustuomio poliittisesta eleestä on farssi. Nämä lait ovat järjettömiä, tunteisiin vetoavia ja valkoisten vastaisia”, hän sanoi.

”Ihmisten pitäisi pelätä hallitusta, koska he haluavat vangita minut. Olen vain perheenisä, joka haluaa olla poliittinen. He käyttävät ihmisiä, joilla on aseet, jotka tulevat heittämään minut betonihäkkiin, koska tein kädellä eleen.”

”Ihmisten pitäisi pelätä hallitusta, ei minua.”

Hersant vetosi syyttömyyteen ja väitti, ettei hän tehnyt tervehdystä ja että sen kieltävä lainsäädäntö oli perustuslain vastainen, koska se rajoitti laillista poliittista ilmaisua.

Kun hänet todettiin syylliseksi, hän sanoi oikeuden ulkopuolella olevansa ”ylpeä siitä, että taistelemme valkoisten australialaisten oikeuksien puolesta ilmaista itseämme poliittisesti”.

”Uskon, että suurin osa australialaisista on samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla oikeus ilmaista itseämme tässä maassa. Mielestäni vähemmistö väestöstä, erityisesti juutalaiset, haluavat viedä tämän oikeuden meiltä kaikilta”, hän sanoi.

”Olen varma, että voitamme valituksen, ja uskon, että tuomari on samaa mieltä… hän myöntää, että tämä laki julistetaan pätemättömäksi, koska perustuslaissa taataan poliittisen viestinnän vapaus.”

”Mielestäni se, että meiltä valkoisina australialaisina otetaan oikeudet pois vähemmistöjen oletettujen tunteiden suojelemiseksi, on vain yksi syy lisää siihen, miksi emme halua näitä vähemmistöjä maahamme”, hän sanoi.

Vankilaan Halloween-asun takia

Tuomio annettiin vain päivä sen jälkeen, kun Hersant oli pidätetty väitetystä ”vakavasta rotusyrjinnästä ja törkeän loukkaavasta julkisesta käytöksestä” Halloween-juhlissa, joissa käytettiin Ku Klux Klan -asuja. Hänen odotetaan saavan syytteen haastehakemuksen perusteella.

Poliisi väittää, että ryhmä ”pukeutui loukkaaviin vaatteisiin” vähittäiskaupan parkkipaikalla Port Melbournessa 31. lokakuuta.

”Sen sijaan, että poliisi huolehtisi todellisista rikoksista, se yrittää heittää minut vankilaan Halloween-asun takia. Juutalaiset ovat tehneet hauskanpidosta laitonta Victorian osavaltiossa”, Hersant sanoi Noticer Newsille.

Thomas Sewell pidätettiin ja häntä vastaan nostettiin torstaina syyte ”poliisin/perheenjäsenen pelottelusta”. Sewell oli väitetysti kommentoinut netissä poliisia, joka kuvattiin yrittämässä poistaa National Socialist Networkin vastamielenosoittajien naamarit Melbournessa 22. lokakuuta pidetyssä pakolaismielenosoituksessa. Protestissa aktivistit pitivät ylhäällä banderollia, jossa luki ”Painukaa v**tuun, mittamme on täynnä”.

Poliisi kertoi, että häntä kuulusteltiin myös väitetyistä rikoksista rotu- ja uskontotoleranssilakia vastaan 26. lokakuuta Toorakissa sijaitsevan Kiinan konsulaatin ulkopuolella järjestetyssä mielenosoituksessa. Silloin ryhmä vaati Kiinasta paenneen miehen luovuttamista sen jälkeen, kun hänen väitettiin hyökänneen vauvan kimppuun epäiltynä rasistisesti motivoituneena hyökkäyksenä.

Sewell piti puheen mielenosoituksessa sen jälkeen, kun aktivistit olivat polttaneet Kiinan lipun sekä Kiinan presidentin Xi Jinpingin, Mao Zedongin ja sen karkulaisen julisteet, joka oli etsintäkuulutettu Luka-vauvan polttamisesta kuumalla kahvilla Brisbanessa elokuussa.

”Kiinan hallitus on loukkaantunut toimistamme, joissa vaadimme vauvan silpojan luovuttamista, ja se on pyytänyt Victorian poliisia nostamaan syytteen meitä vastaan rotusyrjintälakien nojalla”, Sewell kertoi Noticer Newsille.

”Victorian poliisi saa suoraan Kiinan kommunistipuolueelta marssikäskyn pidättää valkoisia australialaisia.”

Australian kiristyneen vihapuhelainsäädännön myötä jokaisen kansalaisen käsieleet ovat jatkossa tiukassa valvonnassa, missä kulmassa ja asennossa kättä nostetaan ja aiheutuuko siitä oikeudellisia rangaistustoimenpiteitä.

Lähde: Noticer

Lue lisää aiheesta: