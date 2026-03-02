Alaston sudanilaismies riehui puistossa – hyökkäsi pariskunnan kimppuun saksilla

Itävallan poliisi pidätti alastomana paenneen sudanilaismiehen, jonka epäillään iskeneen puistonpenkillä istunutta miestä saksilla ilman mitään näkyvää syytä.

Wienin Märzparkissa viime keskiviikkona tapahtunut raju välikohtaus johti 25‑vuotiaan Sudanin kansalaisen pidätykseen. Mies hyökkäsi yllättäen puistonpenkillä istuneen pariskunnan kimppuun ja haavoitti miestä useilla sakseniskuilla, kertoo Itävallan poliisi Kronen Zeitungin välityksellä.

Tapauksen kerrotaan sattuneen noin kello 18.00 Rudolfsheim‑Fünfhausin kaupunginosassa. 35‑vuotias mies ja hänen tyttöystävänsä istuivat penkillä, kun he huomasivat tuntemattoman miehen pysähtyvän eteensä. Pariskunta kysyi useaan otteeseen, mitä tämä halusi, mutta mies ei vastannut mitään.

Sen sijaan hän löi 35‑vuotiasta täysin varoittamatta, mikä johti käsirysyyn. Tappelun aikana hyökkääjän kerrotaan vetäneen housujensa vyötäröltä sakset ja iskeneen niillä uhria useita kertoja. Paikalle hälytetyt ensihoitajat hoitivat uhrin ja kuljettivat hänet sairaalaan. Poliisin mukaan vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Ennen poliisin saapumista sudanilainen hyökkääjä riisui vaatteensa ja yritti paeta puistosta täysin alastomana. Partio sai miehen kuitenkin kiinni ja takavarikoi sakset, joiden epäillään olleen hyökkäyksen väline. Epäilty on edelleen pidätettynä, ja tutkinta jatkuu.

Lue lisää aiheesta: