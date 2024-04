Ehdokashaastattelussa Eero Molkoselkä, SML

Kansalainen haastattelee europarlamenttivaaliehdokkaita

Eero Molkoselkä: Sinimusta Liike

Olet 31-vuotias oululaismies. Mitä teet työksesi/opiskelet ja miten vietät vapaa-aikaasi?

Tervehdys! Olen asunut Oulussa 11 vuotta, mutta pohjimmiltani olen kuitenkin lappilainen maatilan poika. Työskentelen Oulun yliopistolla Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa väitöskirjatutkijana ja koulutukseltani olen tietotekniikan diplomi-insinööri. Väitöskirjani aihe liittyy jäätämisen ja tarkemmin pilvien aiheuttaman jään kertymisen mittaamiseen. Ilmiö on havaittavissa esimerkiksi tuntureilla, missä mastoihin ja tuulivoimaloihin kertyy jääkerros. Haaveenani olisi tohtoritutkinnon jälkeen muuttaa takaisin kotikonnuilleni Kittilään pitämään sukutilaani asuttuna.

Vapaa-aikanani harrastelen enimmäkseen puoluepolitiikkaa Sinimustassa Liikkeessä, mutta silloin tällöin myös ohjelmointia, lukemista tai muuten vain opiskelua. Pohjimmiltani olen aika nörtti.

Millainen on poliittinen taustasi ja miten vaikutat nykyisin puolueesi sisällä ja/tai sen ulkopuolella?

Kiinnostuin politiikasta lukiolaisena alettuani lukemaan Jussi Halla-ahon Scriptaa. Eräällä perussuomalaisissa toimineella lapsuudenystävälläni oli myös tekemistä asian kanssa. Ensimmäiset vaalit, joissa äänestin, olivat vuoden 2011 persujen jytkyvaalit ja siitä lähtien olen seurannut politiikkaa aktiivisesti. En kuitenkaan koskaan ollut itse perussuomalaisten toiminnassa mukana. Kyllästymiseni persuihin alkoi 2015-2016 maahanmuuttokriisin seurauksena ja syventyi Halla-ahon kaudella, kun puolue lipui entistä talousoikeistolaisempaan suuntaan. Riikka Purran aikana perussuomalaisista on tullut kokoomusta hännystelevä apupuolue, joka ei uskalla esittää mitään valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä.

Sinimustaan Liikkeeseen törmäsin Monokulttuuri FM -podcastin kautta, minkä jälkeen aloin seurata puolueen toimintaa aktiivisemmin ja lopulta päädyin hakemaan jäseneksi. Eniten puolueessa minuun iskivät järkkymätön ja anteeksipyytelemätön linja sekä edistyksellinen politiikka, joka valitsee parhaat palat niin vasemmalta kuin oikealta. Sinimustassa Liikkeessä olen toiminut eduskuntavaaliehdokkaana ja nyt eurovaaliehdokkaana. Tämän lisäksi teen puolueessa paljon taustatyötä, kuten ylläpidän sometilejä, päivitän nettisivuja, oikoluen, kirjoitan ja julkaisen kannanottoja sekä osallistun vaaliohjelmien laatimiseen.

Europarlamenttivaaleissa on perinteisesti ollut huono äänestysaktiivisuus. Miten tätä pitäisi parantaa?

Tilastollisesti äänestysaktiivisuus eurovaaleissa putoaa kaikissa demografioissa verrattuna eduskuntavaaleihin. Erityisen merkittävä pudotus on nuorten ja työttömien keskuudessa. Jokaisella on varmasti omat syynsä olla käyttämättä ääntään, mutta uskon, että EU koetaan etäisenä ja sen merkitystä Suomen lainsäädäntöön ei ymmärretä ihan täysin. EU:n päätöksentekohan ylittää esimerkiksi eduskunnan päätöksenteon, minkä takia nämä vaalit ovat osittain eduskuntavaalejakin tärkeämmät.

Uutisoinnilla on paljon vaikutusta kiinnostukseen Brysseliä kohtaan. Suomen media kuitenkin tekee tässä surkeaa työtä, koska harvoin saa edes lukea, miten omat europarlamentaarikkomme ovat äänestäneet missäkin kysymyksessä. Tarvitsemme siis edustajia, jotka tiedottavat ahkerammin kotiyleisölle, mitä europarlamentissa oikeasti tapahtuu ja kuinka meppimme ovat jälleen tehneet suomalaisille haitallisia päätöksiä.

Heille taas, jotka jättävät äänestämättä protestina: siinä ei ole mitään järkeä. Suomesta valitaan 15 europarlamentaarikkoa, vaikka äänestysprosentti olisi 0. Ainoa hyöty, mitä protestista saadaan, on uutisotsikko seuraavana päivänä, kuinka äänestysprosentti oli matala ja sen jälkeen elämä jatkuu normaalisti.

Millainen Eurooppa on/olisi sinun Eurooppasi?

Olen viimeisten kymmenen vuoden aikana muutamaan otteeseen matkustellut Euroopassa ja törmännyt joka paikassa meitäkin koskettavaan ilmiöön eli väestönvaihtoon. Valkoiset eurooppalaiset ovat jäämässä enenevissä määrin vähemmistöksi omissa kotimaissaan.

Kaunein Eurooppa on itsenäisten kansojen muodostama tilkkutäkki. Sellainen, jossa Pariisissa kohtaa ranskalaisia ihmisiä, Münchenissä saksalaisia ja Helsingissä suomalaisia. Monikulttuurisuus tuhoaa tämän, koska jokainen suurkaupunki täyttyy kehitysmaiden ylijäämäväestöstä, mikä tuo samanlaisia ihmisiä ja kulttuuria kaikkialle. Jos sekoitat kaikkia vesivärejä keskenään, tuloksena ei ole sateenkaari, vaan ruskeaa. Monikulttuuri onkin todellisuudessa monokulttuuria.

Euroopan unioni ajaa politiikkaa, joka edistää väestönvaihtoa, ja keskitetyllä päätöksenteollaan vielä vie jäsenmailtaan mahdollisuuksia torjua sitä. EU:n hajoaminen ei ole ainoastaan toivottavaa, vaan välttämätöntä eurooppalaisten kansojen tulevaisuuden kannalta.

Puolueesi haluaa Suomen eroavan Euroopan Unionista. Pidätkö siitä huolimatta tärkeänä pyrkiä EU:n päätöksentekoelimiin?

Euroopan unionista tulisi erota, mutta nykytilanne on, että Suomi kuuluu Euroopan unioniin. Epäisänmaalliset toimijat ja poliittiset vastustajamme joka tapauksessa pyrkivät näihin vaikutuselimiin, joten olisi heidän pussiinsa pelaamista vain luovuttaa heille näitä paikkoja ilmaiseksi. Muutenkin on parempi, että päätöksiä europarlamentissa tekevät Euroopan kansallismieliset kuin federaatiota ajavat imperialistit. Brysselissä kansallismieliset pystyvät hajottamaan unionia sisältäpäin ja ainakin hidastamaan integraatiota, kunnes EU-projektin aika lopulta jättää.

Lisäksi eurovaalit tarjoavat Sinimustalle Liikkeelle loistavan mahdollisuuden saada maanlaajuista näkyvyyttä, mistä on meille hyötyä tulevissa vaaleissa.

Mikä tai mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät asiat, mihin europarlamentissa tulisi pyrkiä vaikuttamaan?

Euroopan unionin integraatiota on purettava kaikilla osa-alueilla, koska se johtaa hitaasti, mutta varmasti liittovaltioon. Federaatio ei ole mikään uusi keksintö, vaan Euroopan maiden lähentyminen ja riippuvuussuhteiden lisääminen on unionin perustamisesta lähtien ollut sen kulmakivi.

Päätösvalta on palautettava jäsenmaille, koska eihän mikään kansa ole itsenäinen, mikäli he eivät saa itse päättää omista asioistaan. Suomi on pieni pohjoinen maa, jolla on omat sijainnistaan ja väestöstään johtuvat erityisvaatimukset, joten on järjetöntä ulkoistaa päätöksenteko monikansallisille elimille.

Yhteisvaluutta euro on ollut Suomen kannalta kenties haitallisin EU:n tuoma “uudistus”. Paitsi että se on kriiseillyt säännöllisin väliajoin, se on koko olemassaolonsa ajan ollut liian kallis raha Suomelle. Tämä on ollut haitallista vientiteollisuutemme kannalta, mikä on ajanut poliitikkojamme kokoomuksen johdolla purkamaan elinkeinoelämässämme työntekijöitä suojaavaa sääntelyä. Kansainväliset yritykset kiittävät ja suomalainen duunari maksaa. Euron vuoksi meillä ei myöskään ole keinoja harjoittaa omaa rahapolitiikkaa, mikä on koko talouspolitiikan ydin. Markka takaisin!

Mainittakoon myös EU:n maatalouspolitiikka. Vapaat markkinat mahdollistavat halvan ulkolaisen tuotteiden tuonnin maahan, mikä polkee myös kotimaisen ruuan hintaa. Lisäksi unionin maataloustukijärjestelmä on erittäin kömpelö ja toimii kuin mikäkin suunnitelmatalous viisivuotisjaksoissa. Joka jakson jälkeen lisätään sääntelyä ja Suomi byrokratian mallioppilaana tietenkin toteuttaa nämä tarkimmalla mahdollisella tavalla. Nämä ovat syitä sille, miksi kotimainen tuotantomme on kriisissä ja maatiloja lopetetaan päivittäin. Kotimaista ruokaa tulisi pystyä suojaamaan tulleilla ja maataloustuet kansallistaa.

Minkä eurooppalaisten puolueiden mepeistä Sinimustan Liikkeen parlamenttiryhmä voisi koostua ja onko sellaista ryhmää tällä hetkellä olemassa?

Sinimustalle Liikkeelle ei ole tällä hetkellä europarlamentissa ryhmää, johon kunnolla sopisimme. ID (Identiteetti ja demokratia) on varmaan lähimpänä, mutta sekin on enemmän oikeistopopulistinen ja lisäksi Venäjä-myönteinen. Oma ryhmän perustaminen europarlamenttiin vaatii vähintään 25 europarlamentaarikkoa seitsemästä eri maasta, joten tämä ei ole vielä ihan näissä vaaleissa ajankohtaista. Itse toivon, että Euroopan kansallisradikaalit ryhmittymät siirtyisivät enemmän puoluepolitiikkaan, jotta tulevaisuudessa voimme perustaa yhteisen parlamenttiryhmän.

Miksi juuri sinua tulisi äänestää?

Äänestäkää minua, jos haluatte europarlamenttiin häikäilemättömästi suomalaisten asioita ajavan kansallismielisten agentin. Kumarran kohti Suomea ja pyllistän päin Brysseliä.

Miten äänestäjä löytää kannanottojasi tai muuta tietoa sinusta?

Googlesta. Höpöttelen enimmäkseen Twitter/X:ssä @molkoeero-käyttäjällä. Poliittisia kantojani voi lukea myös 2023 eduskuntavaalien vaalikoneista ja näissä vaaleissa julkaistavista, kunhan ne aukeavat yleisölle.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Uskon vakaasti, että tämä liberalismin ja suvakismin aalto tulee lopulta kaatumaan omaan mahdottomuuteensa. Olemme me suomalaiset kestäneet kaikki ajat Ruotsin ja Venäjän vallan alla, isovihan, nälkävuodet, maailmansodat ja kylmän sodan Neuvostoliiton naapurissa. Kansamme vaiheet ovat olleet täynnä koettelemuksia ja tämä on vain yksi niistä. Mistäs sitä tietää, vaikka 30 vuoden päästä EU olisi hajonnut ja Suomessa olisi sinimusta hallitus.

Aurinkoisia kevätpäiviä ja lämmintä kesän odotusta!