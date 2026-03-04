Hovioikeus kevensi tuomioita: Samuel Patyn teloitusmurhaan liittyneet vapautumassa pian

Pariisin hovioikeus kevensi kolmen miehen tuomioita tapauksessa, joka johti opettaja Samuel Patyn brutaaliin teloitusmurhaan.

Ranskan oikeuslaitos on jälleen kritiikin kohteena, kun Pariisin hovioikeus päätti keventää kolmen miehen tuomioita tapauksessa, joka johti historian järkyttävimpiin islamistisiin terroritekoihin: opettaja Samuel Patyn julmaan teloitusmurhaan vuonna 2020.

Murha, joka järkytti koko Eurooppaa

47‑vuotias historianopettaja Samuel Paty surmattiin 16. lokakuuta 2020 Éragny-sur-Oisessa. Tekijä oli 18‑vuotias tšetšeenitaustainen islamisti Abdoullakh Anzorov, joka oli radikalisoitunut ja lietsonut vihaa opettajaa kohtaan sosiaalisessa mediassa levinneiden valheiden perusteella. Poliisi ampui hyökkääjän pian teon jälkeen.

Hovioikeus kevensi tuomioita – vapautuminen jo kuukausien päässä

Vuonna 2024 useat henkilöt tuomittiin avunannosta terroritekoon ja valheellisen vihakampanjan lietsomisesta. Nyt hovioikeus on kuitenkin päätynyt keventämään kolmen miehen rangaistuksia:

Naim Boudaoud ja Azim Epsirkhanov, jotka auttoivat Anzorovia hankkimaan murhassa käytetyt aseet, saivat tuomionsa pudotettua 16 vuodesta kuuteen ja seitsemään vuoteen. Käytännössä he voivat olla vapaalla jalalla jo muutaman kuukauden kuluttua.

Brahim Chnina, koulutytön isä, jonka levittämät valheelliset väitteet Patysta käynnistivät vihakampanjan, sai tuomionsa laskettua 13 vuodesta 10 vuoteen. Tytär ei ollut edes läsnä oppitunnilla, josta hän väitti tulleensa syrjityksi.

Islamistinen aktivisti Abdelhakim Sefrioui ei saanut lievennystä. Hänen 15 vuoden tuomionsa pysyi ennallaan.

Oikeiston poliitikot tyrmistyneitä

Päätös on herättänyt voimakasta kritiikkiä Ranskan oikeistossa. Europarlamentaarikko Marion Maréchal kuvasi ratkaisua ”katastrofiksi” ja totesi, että ”yksikään päivä ei kulu ilman, että oikeuslaitos antaisi käsittämättömän päätöksen”.

Samuel Patyn äiti: ”Olen raivoissani”

Patyn äiti Bernadette kertoi RTL:lle, että perhe elää edelleen jatkuvan psyykkisen paineen alla.

”Emme jaksa. Elämme lääkkeiden varassa – masennuslääkkeiden, rauhoittavien ja unilääkkeiden. Viiden vuoden ajan olemme kantaneet kahletta, joka vain painaa enemmän ja enemmän.”

”Tämä päätös on kuin lyijypaino, joka putosi päällemme. Olen vihainen. Todella vihainen. He eivät ottaneet vastuuta. Enkä tule koskaan ymmärtämään sitä.”

