Intialaista maahanmuuttajahoitajaa syytetään potilaiden huumaamisesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä – tuomio enintään kaksi vuotta vankeutta

Yksi uhreista kertoi tiistaina saksalaisessa tuomioistuimessa, että hänen ”elämänsä tuhoutui” väitetyn hyökkäyksen jälkeen Frankfurtin yliopistollisessa sairaalassa.

Intialainen hoitoalan työvoimapulanpaikkaaja on oikeudessa Frankfurtissa, koska hänen väitetään huumanneen ja pahoinpidelleen seksuaalisesti haavoittuvia sairaalapotilaita. Jos hänet tuomitaan, hän voi saada enintään kahden vuoden vankeusrangaistuksen.

Tapaus on herättänyt närkästystä sen jälkeen, kun 21-vuotias uhri kertoi järkyttävällä tavalla, miten hänen toipumisensa sydänleikkauksesta muuttui painajaiseksi.

Bildin mukaan uhri kertoi tiistaina Frankfurtin alueellisessa tuomioistuimessa, kuinka sairaanhoitaja Gean G., 37, ruiskutti nesteen hänen suonensisäiseen letkuunsa päivä sydämen ablaatioleikkauksen jälkeen elokuussa 2023 hänen vastustelustaan huolimatta.

”Lääkitys poltti kuin tuli. Muutamaa sekuntia myöhemmin olin tajuttomana ja huomasin, että yläosani vedettiin ylös”, uhri kertoi oikeudelle. Hän sanoi ajautuneensa lähes halvaantuneeseen tilaan, mutta tunsi miehen koskettavan hänen reittä, rintaansa ja sukupuolielimiään ennen kuin menetti täysin muistinsa.

Intialainen sairaanhoitaja tulkin avustamana oikeudessa

Syyttäjät syyttävät hoitajaa törkeästä ruumiinvammasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väittävät, että hän huumasi ainakin kaksi muuta potilasta tajuttomaksi neljä kuukautta ennen väitettyä seksuaalista hyväksikäyttöä.

Hessenschaun mukaan poliisin tutkijat löysivät hänen kaapistaan rauhoittavaa midatsolaamia sisältäneen ruiskun, ja uhrin perheen tilaamassa virallisessa virtsakokeessa todettiin bentsodiatsepiineja 13 kertaa normaalia korkeammalla tasolla yli kaksi päivää tapahtuman jälkeen.

Intiasta Saksaan vuonna 2019 tullut syytetty, joka irtisanottiin ilman irtisanomisaikaa syytösten tultua julki, kiistää kaikki syytteet. Hänen asianajajansa Sabine Princess zu Hohenlohe-Jagstberg kertoi oikeudelle, että hänen päämiehensä ”ei kosketellut seksuaalisesti” uhria.

Vastaaja nähtiin oikeudessa tulkin avustamana tiistain oikeudenkäynnin aikana.

”Kun hän jatkoi elämäänsä, minun elämäni tuhoutui. Toivon, että olisin kuollut sinä päivänä”, uhri kertoi oikeudelle ennen kuin lyyhistyi ja hänet vietiin pois ambulanssilla.

Lähde: Remix News

