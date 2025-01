Somalimies tuomittiin useista raiskauksista kotihoitopalvelussa

28-vuotias mies, joka työskenteli kotihoitopalvelussa Uppsalassa, tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen neljän iäkkään naisen raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Näin todetaan Uppsalan käräjäoikeuden tuomiossa.

Maaliskuussa 2022 Baasim Yusuf sai töitä Forenede care AB -yhtiöltä, joka on Malmössä sijaitseva hyvinvointialan yritys, jonka liikevaihto on miljardiluokkaa.

Hän on suhteellisen nuori somalialainen mies, joka on eronnut vaimonsa kanssa ja menettämässä tyttärensä huoltajuuden. Baasim Yusuf on ollut Ruotsin kansalainen joulukuusta 2018 lähtien.

Kotihoitopalvelut Uppsalassa

Forenede care puolestaan vuokraa henkilöstöään muille hyvinvointialan toimijoille. Yksi näistä on Uppsalassa toimiva Svensk kvalitetsvård AB, joka on suhteellisen uusi yritys, joka tuottaa kotihoitopalveluja Uppsalan kunnalle.

Svensk kvalitetsvård ostaa yövalvontapalvelun Forenede care -yhtiöltä. Tämä tarkoittaa sitä, että Malmössä sijaitsevan yrityksen työntekijät vastaavat osasta kotihoitopalvelun käyttäjistä, jotka tarvitsevat lisäapua yöllä. Yksi niistä, joiden tehtävänä on hoitaa tätä, on Baasim Yusuf.

Kotihoidon työntekijänä Yusufilla oli pääsy kotihoidon asiakkaiden kotiavaimiin. Hänellä oli pääsy myös niiden hoidon tarvitsijoiden koteihin, jotka eivät ole tilanneet palvelun yövalvontaa. Näin ollen hän pystyi käymään myös niiden hoidon tarvitsijoiden kodeissa, jotka eivät kuluneet hänen hoidettavien piiriin.

Raiskasi Parkinsonin tautia sairastavan naisen

Tämän vuoden lauantaiaamuna 3. elokuuta Uppsalan poliisi sai puhelun. Nainen kertoi, että kotihoitopalvelussa työskentelevä mies oli raiskannut hänen 85-vuotiaan isoäitinsä.

Kotihoitopalvelun mies oli herättänyt isoäidin varhain aamulla, kun tämä oli nukkumassa sängyssään, hyväilemällä tämän jalkoja. Sitten mies raiskasi hänet.

”En halua tehdä sitä. Se sattuu!” sanoi 85-vuotias nainen raiskaajalle.

Iäkäs nainen sairastaa Parkinsonin tautia, jonka vuoksi hänellä on toisinaan hallusinaatioita. Hän näkee asioita, joita ei ole olemassa. Siksi poliisin kuulustelija kysyy naiselta, onko hän kuvitellut pahoinpitelyn.

Lisää raiskattuja vanhuksia

Baasim Yusuf tunnistettiin epäillyksi mieheksi, joka oli 85-vuotiaan kotona sinä aamuna. Samana Iltapäivänä poliisin erikoisryhmä tekee kotietsinnän miehen asuntoon, jossa hänet pidätetään.

Kotietsinnässä löydettiin matkapuhelin. Se sisälsi kuvia ja videoita, joissa useita vanhempia naisia raiskataan ja pahoinpidellään seksuaalisesti. Rikostutkinta aloitettiin muiden uhrien tunnistamiseksi.

Yksi Yusufin raiskaamista naisista on 77-vuotias dementoitunut nainen. Toinen nainen on 88-vuotias ja hän sairastaa Alzheimerin tautia. Kolmas 75-vuotias nainen joutui myös kotipalvelutyöntekijän vakavan seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

Useammista naisista ei ole minkäänlaisia muistikuvaa hyväksikäytöstä. Tutkinnan aikana on käynyt ilmi, että raiskaaja on luultavasti tarkoituksellisesti hyväksikäyttänyt vanhuksia, jotka eivät muista jälkikäteen mitään.

Kahdeksan vuotta vankeutta

Poliisikuulusteluissa Baasim Yusuf kiisti rikoksen. Hän myönsi olleensa sukupuoliyhteydessä yhden iäkkään naisen kanssa, mutta väitti, että se tapahtui naisen omasta aloitteesta.

Hänet on nyt tuomittu kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen kahdesta törkeästä raiskauksesta, kolmesta törkeästä seksuaalisesta pahoinpitelystä ja viidestä epäsiveellisestä kuvaamisesta. Hänet tuomittiin myös lievistä huumausainerikoksista.

Vankeusrangaistuksen lisäksi Yusuf määrättiin maksamaan yhteensä hieman yli miljoona Ruotsin kruunua vahingonkorvauksia neljälle iäkkäälle ihmiselle, joita hän käytti seksuaalisesti hyväkseen.

Koska Yusuf on ollut Ruotsin kansalainen vuodesta 2018, hän saa jäädä Ruotsiin tuomionsa suorittamisen jälkeen.

Baasim Yusufin tapauksen aikajärjestys Ruotsin maahanmuuttovirastossa:

2010-05-19: Oleskelulupahakemus

2010-06-04: Päätös – pysyvä oleskelulupa myönnetty

2018-06-26: Ruotsin kansalaisuuden hakeminen

2018-12-18: Päätös – Ruotsin kansalaisuus myönnetty

Lähde: Samnytt

Lue lisää aiheesta: