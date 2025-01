Lenkkeilevät naiset ovat jatkuvasti vaarassa – somalimies yritti raiskata 58-vuotiaan naisen

Somalialainen maahanmuuttaja raiskasi 58-vuotiaan naisen keskellä päivää, kun hän oli lenkillä. Naisen pelasti vain hänen oma kykynsä torjua hyökkääjä sekä viiden ihmisen apu, jotka tulivat hänen avukseen ja pitivät hyökkääjän aloillaan lähellä Pont de la Jonelièren portaita, joka on Nantesissa sijaitseva silta.

Järkyttävä välikohtaus on jatkoa kahdelle erilliselle hyökkäykselle, lauantaina tapahtuneelle ampumiselle, jossa loukkaantui kolme ihmistä, ja sunnuntaina raitiovaunumatkustajia kohti ammutuille laukauksille.

Vähän ennen raiskausyritystä nainen lähti kotoa lenkille noin kello 11:n aikaan vain joutuakseen yhtäkkiä 18-vuotiaan somalialaisen maahanmuuttajan maahan painamaksi.

”Hän toi lantionsa lähemmäs naisen kasvoja. Uhri ymmärsi, että hänet pakotettaisiin suorittamaan fellaatio, kun otetaan huomioon hyökkääjän asento”, sanoi Le Figarolle puhunut poliisilähde.

🇫🇷👩‍🦰 "Do you want to f**k me?"

This French woman can't even enjoy a morning on the beach without being sexually harassed.

This migrant man was arrested shortly after this incident for choking and assaulting another woman. pic.twitter.com/4PONWl4PR9

— Remix News & Views (@RMXnews) September 12, 2024