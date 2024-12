Somalimies sai ”elinkautisen” vankeusrangaistuksen naisen oraalisesta raiskaamisesta kuoliaaksi

Kansalainen on aiemmin uutisoinut järkyttävästä raiskauksesta Britanniassa. Lokakuussa somalimies todettiin syylliseksi tajuttoman naisen oraaliseen raiskaukseen, kunnes tämä kuoli. Viime perjantaina oikeus tuomitsi miehen niin sanottuun elinkautiseen vankeusrangaistukseen, jonka vähimmäiskesto on kymmenen vuotta ja kahdeksan kuukautta.

35-vuotias Mohamed Lidow todettiin lokakuussa 2024 syylliseksi 37-vuotiaan kolmen lapsen äidin Natalie Shotterin oraaliseen raiskaukseen. Englannin keskusrikostuomioistuimen Old Baileyn tuomari kutsui Lidow’ta ”vaaralliseksi rikoksentekijäksi” ja tuomitsi hänet viime perjantaina elinkautiseen vankeuteen raiskauksesta ja taposta.

Britannian järjestelmässä todelliset elinkautistuomiot – joissa rikollisia ei voida koskaan vapauttaa vankilasta – ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia. Lidow sai niin sanotun kymmenen vuoden ja kahdeksan kuukauden ”tariffin”. Sen jälkeen hän voi päästä ehdonalaiseen vapauteen, jos ehdonalaislautakunta katsoo, ettei hän ole enää vaaraksi yhteisölle.

Kuten BBC uutisoi, nyt Lidow’n tuomitsemisen jälkeen lisätiedot tapauksesta paljastavat, että kun häntä tutkittiin raiskauksesta vuonna 2022, hän oli jäänyt kiinni seksuaalisista keskusteluista tytön kanssa, jonka hän uskoi olevan 13-vuotias.

Varhain 16. heinäkuuta 2021 Lidow oli huomannut uhrin Natalie Shotterin puistonpenkillä Länsi-Lontoossa ja hyökännyt hänen kimppuunsa. Shotter oli juonut ystäviensä kanssa ja oli tajuton. Valvontakameran kuvamateriaalissa näkyi, kuinka Lidow raiskasi naisen ja liikutteli hänen ruumistaan. Näistä todisteista huolimatta Lidow piti kiinni väitteestä, että Shotterin kuolemaan johtaneet seksuaaliset teot olivat tapahtuneet yhteisymmärryksessä. Lidow’n asianajajat käänsivät myöhemmin tarinan toisinpäin välttääkseen tuomion taposta. He väittivät, että Shotter oli jo kuollut, ennen kuin Lidow löysi hänet, ja että Lidow itse asiassa raiskasi hänen kuolleen ruumiinsa.

Syyttäjä Morgan sanoi: ”Hän tarttuu Natalien päähän ja asettaa Natalien päätä niin, että hän voi työntää peniksensä Natalien suuhun… Natalien pää putosi hieman taaksepäin. Vastaaja seisoo nyt Natalien edessä, hän vetää Natalien päätä kohti nivusiaan ja Natalien pää putoaa taaksepäin, kun sitä ei tueta.”.

CourtNewsin tietojen mukaan valamiehistön jäsenet itkivät ja katsoivat muualle, kun salissa näytettiin kuvamateriaalia, jossa rotumuukalainen raiskaa kakovaa Shotteria suuhun.

Syyttäjä Morgan tiivisti: ”Raiskaamalla yhä uudelleen ja uudelleen työntämällä [hänen] peniksensä kovalla voimalla hänen kurkkuunsa ja työntämällä häntä alaspäin, kun hän oli tajuton, hän ylistimuloi hermoja hänen kurkun takaosassaan ja aiheutti sydänpysähdyksen.”

The Daily Telegraph kertoo, että tapaus on ensimmäinen Britannian oikeushistoriassa, jossa joku on kuollut oraalisen raiskauksen seurauksena, ja tuomari totesi, että ”useita minuutteja kestävä raiskaus on suuri riski”.

Lähde: Breitbart

