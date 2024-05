Materiaaliavun toimittaminen Ukrainaan jatkuu

Suomi on toimittanut Venäjän hyökkäyssodan aikana Ukrainaan aktiivisesti siviilipuolen materiaaliapua. Yhteensä Suomesta on lahjoitettu materiaaliapua 311 rekkalastillista ja 76 ajoneuvoa. Materiaaliavun kokoamista ja toimittamista Ukrainaan jatketaan aktiivisesti edelleen.

Maalis–huhtikuun aikana Suomi toimitti Ukrainaan 13 rekkalastillista siviilipuolen materiaaliapua. Toimitukset ovat sisältäneet muun muassa terveydenhuollon tarvikkeita, kuten sairaalavuoteita, lämpökaappeja ja apuvälineitä, energiasektorin tarvikkeita, kuten muuntajia, kaapeleita ja kaasuputkia. Lisäksi Ukrainaan on toimitettu koulukalusteita, kuten pöytiä ja tuoleja.

Siviilipuolen materiaaliavulla on keskeinen merkitys Ukrainan yhteiskunnan resilienssin ja viranomaisten toimintakyvyn ylläpitämisessä. Venäjä tuhoaa Ukrainan kriittistä infrastruktuuria järjestelmällisesti, ja erityisesti tarve energiasektorin tuelle on suurta. Lisäksi tarvetta on muun muassa kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen ja korjaamiseen sekä pelastustoimen, väestönsuojelun ja terveydenhuollon toimintakyvyn turvaamiseen liittyvillä lahjoituksilla. Myös erilaisille ajoneuvoille on Ukrainassa edelleen paljon tarvetta.

− Useita avustuspaketteja on tälläkin hetkellä valmistelussa ja tulemme lähettämään loppukevään aikana Ukrainaan lisää terveydenhuollon materiaalia, pelastustoimen ajoneuvokalustoa, sekä viimeaikaistenkin iskujen myötä Ukrainan kipeästi kaipaamaa energiasektorin tukea, kertoo asiantuntija Heikki Honkanen sisäministeriöstä.

Suomi Euroopan kolmanneksi aktiivisin siviilipuolen materiaaliavun tarjoaja

Euroopan maat ovat tehneet pelastuspalvelumekanismin kautta Ukrainalle kaikkiaan yli 3 400 avuntarjousta. Suomi on ollut kolmanneksi aktiivisin avun tarjoaja lähes 300 tarjouksella.

Materiaaliavun rahallista arvoa on haastavaa mitata, sillä lahjoituksista ilmoitetaan pelkästään niiden poistoarvo, joka on useimmiten murto-osa vastaavan materiaalin jälleenhankinta-arvosta. Siviilipuolen materiaaliavun tärkein mittari onkin sen käyttöarvo: materiaalinen apu paikkaa nopeasti Ukrainalle sodasta aiheutuvia akuutteja tarpeita yhteiskunnan toimimisen turvaamiseksi.

