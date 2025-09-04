Milan Jaff säilöönotettuna Lappeenrannassa – miten karkotusprosessi etenee käytännössä

Vakavista rikoksista tuomittu Milan Jaff on tällä hetkellä säilössä Joutsenon yksikössä Lappeenrannassa, kertoo Iltalehti.

Maahanmuuttovirasto on perunut hänen oleskelulupansa ja tehnyt päätöksen karkottamisesta Irakiin. Jaff on kuitenkin valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen, joten karkotus ei ole vielä toteutunut.

Iltalehden mukaan oleskeluluvan peruminen perustuu useisiin vakaviin rikoksiin. Jaff vapautui Turun vankilasta elokuussa, minkä jälkeen hänet otettiin kiinni ja siirrettiin Joutsenon säilöönottoyksikköön – suljettuun laitokseen, josta ei voi poistua vapaasti. Suomessa toimii kaksi tällaista yksikköä: yksi Helsingin Metsälässä ja toinen Joutsenon Konnunsuolla.

”Tuttu asiakaskunta”

Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Jari Kähkönen ei vahvista, onko Jaff heidän yksikössään, mutta toteaa, että rikosten vuoksi karkotettavat ovat heille tuttu asiakasryhmä.

”Tuttu asiakaskunta kyseessä. Säännöllisesti heitä täällä on”, toteaa Kähkönen Ylelle.

Suurin osa säilöönotetuista on kuitenkin henkilöitä, joille on annettu kielteinen turvapaikkapäätös. Kähkösen mukaan säilöönoton kesto Joutsenossa on tällä hetkellä keskimäärin noin 50 vuorokautta. Ajan pituuteen vaikuttavat muun muassa matkustusasiakirjojen saaminen, henkilön yhteistyöhalukkuus sekä se, kuinka nopeasti asiat etenevät vastaanottavan maan edustustossa.

Suomessa on viime ja tänä vuonna tehty karkotuspäätös yhteensä 215 irakilaisesta.

EU on neuvotellut palautussopimukset 18 maan kanssa, ja kuuden maan kanssa neuvottelut ovat kesken. Suomella on kahdenväliset sopimukset seitsemän maan kanssa.

Irakin kanssa ei ole palautussopimusta. Aiemmin maa otti vastaan rikoksista tuomittuja kansalaisiaan ja vuoden 2023 alusta myös oleskeluluvan puuttumisen takia palautettuja.

”Suomi palauttaa jatkuvasti Irakiin. Joukossa on rikoksen tehneitä, mutta myös käännytyspäätöksen saaneita, eli sellaisia, joilla ei ole Suomessa laillista oleskeluoikeutta”, kertoo erityisasiantuntija Tiina Lääperi sisäministeriön maahanmuutto-osastolta Ylelle.

Irakiin on määrätty viime vuonna karkotettavaksi 127 ihmistä, tänä vuonna 88. Käännytyspäätöksiä on irakilaisista viime vuonna tehty 268 ja tänä vuonna 99.

Miten karkotus toteutetaan, jos päätös saa lainvoiman?

Poliisihallituksen mukaan karkotuspäätökset pannaan täytäntöön heti, kun se on mahdollista, IS kertoo. Kuitenkin täytäntöönpanon ajankohta riippuu siitä, millä perusteella karkotus on määrätty.

Jos karkotus johtuu jatko-oleskeluluvan epäämisestä, henkilöllä on 30 päivää aikaa poistua maasta vapaaehtoisesti.

Mikäli henkilö ei lähde ja päätös on lainvoimainen tai hallinto-oikeus on sen ratkaissut, poliisi panee karkotuspäätöksen täytäntöön.

Rikoksiin perustuva karkotus

Jaffin tapauksessa taustalla on useita vakavia rikoksia, joiden vuoksi vapaaehtoista lähtöaikaa ei anneta. Tällöin poliisi voi toteuttaa karkotuksen jo 30 päivän kuluttua siitä, kun päätös on annettu tiedoksi – vaikka se ei olisi vielä lainvoimainen.

Valituksen voi kuitenkin tehdä hallinto-oikeuteen ja pyytää täytäntöönpanon keskeytystä. Jos keskeytys myönnetään, poliisin on odotettava hallinto-oikeuden lopullista ratkaisua. Prosessi voi viivästyttää karkotusta useilla kuukausilla – tilastojen mukaan jopa yli 14 kuukaudella.

Uusi oleskelulupahakemus ei estä karkotusta

Esimerkiksi avioliiton perusteella tehty uusi oleskelulupahakemus ei yleensä estä karkotuksen täytäntöönpanoa. Useimmat poistuvat maasta itse hankkimillaan lentolipuilla.

Säilöönotto ja maastapoistaminen

Henkilö voidaan ottaa säilöön, jos epäillään, että hän pyrkii estämään maasta poistamisen tai muodostaa uhan kansalliselle turvallisuudelle. Jaffin kerrotaan olevan säilössä Joutsenon yksikössä. Säilössä henkilö voi tavata läheisiään ja avustajaansa, mutta hän ei voi poistua sieltä

Jos henkilö ei lähde vapaaehtoisesti, poliisi huolehtii maastapoistamisesta. Jos hän ei lähde omin neuvoin, poliisi poistaa hänet maasta. Poliisi voi joko valvoa, että henkilö nousee lentokoneeseen tai saattaa hänet päätöksessä mainittuun maahan. Tämä voi tapahtua joko valvotusti reittilennolla tai poliisin järjestämällä tilauslennolla, jos reittilento ei ole mahdollinen. Reittilennot järjestyvät nopeasti, mutta tilauslennon valmistelu vie enemmän aikaa

Lähde: Yle, IS

