Noutoruokaa ostetaan velaksi, kun omat rahat loppuvat – ja päädytään ulosottoon

Yhä useammat ihmiset päätyvät Ruotsin ulosottoviraston asiakkaaksi maksamattomien, mobiilisovelluksissa tehtyjen noutoruokaostosten vuoksi, kertoo Ekot. Vastaava huolestuttava kehitys lisääntynyt myös Suomessa.

Tänä vuonna Ruotsin ulosottoviranomaiselle on lähetetty tähän mennessä yli 800 ihmisen tapaukset.

Trendi on jatkunut jo kolme vuotta, eikä se näytä laantumisen merkkejä.

”Tämä on erittäin huolestuttavaa. Tiedämme, että ihmiset asettavat etusijalle vuokran, sähkön ja ruoan. Ja että ruokatapaukset lähetetään ulosottoviranomaiselle”, sanoo Ruotsin ulosottoviranomaisen yksityisrahoituksen tiedottaja Davor Vuleta Ekotille ja lisää:

”Se on luultavasti mennyt niin pitkälle, että ei pystytä maksamaan muita taloudellisia velvoitteita.”

Velat koskevat pääasiassa ostoksia erilaisten ruoan toimitussovellusten kautta.

Suomessa verkkoshoppailu on lisännyt nuorten velkaantumista

Nuorten velkaantuminen kasvaa huolestuttavaa vauhtia. ”Ei ymmärretä, miten ne velat kertyvät”, kommentoi tutkija aiemmin Ylen artikkelissa.

Suomalaisilla kotitalouksilla on muita eurooppalaisia kotitalouksia enemmän maksuvaikeuksia. Monet joutuvatkin nyt maksamaan velkansa luotolla.

Kaikista rajuiten maksuvaikeudet ovat lisääntyneet nuorilla aikuisilla, joiden perintätapausten määrien Intrum kertoo jopa kolminkertaistuneen viimeisen neljän vuoden aikana.

Kulutustutkija ja sosiologian professori Terhi-Anna Wilskan mukaan ilmiötä selittävät muutokset kulutustottumuksissa. Esimerkiksi impulsiivinen verkkoshoppailu on lisääntynyt vauhdilla nuorten keskuudessa.

”Digitaalisesti ostaminen ja laskulle ostaminen on todella helppoa. Ei ymmärretä, miten ne velat ikään kuin kertyvät. Ollaan myös jo totuttu netissä maksettavaan palvelukulttuuriin, jonka seurauksena tilataan netistä ruokaa kotiin ja katsotaan televisiosta suoratoistopalveluita.”

Wolt- ja Foodora-ruokatilauksista velkomuskanteet

Kuuluisin vastaava tapaus Suomesta on julkisuuteen noussut Talousguru-voittaja ja kokoomusnousukas Patrick Itäniemi, 19, joka tilasi Woltista ja jätti laskut maksamatta – myöhemmin hän selitti maksuhäiriöitään ”huolimattomuudella”.

Asia ilmeni Helsingin käräjäoikeuden asiakirjoista.

Itäniemen velkomustuomiosta ja velkomuskanteista uutisoi kuukausi sitten ensimmäisenä Seiska.

Itäniemeä kohtaan oli ollut vireillä kahdeksan velka-asiaa Helsingin käräjäoikeudessa sekä yksi velkomuskanne Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Yhtä lukuun ottamatta muut velkojat olivat käräjäoikeuden asiakirjojen mukaan perunut kanteensa.

Tavanomaisesti velkoja voi peruuttaa kanteensa, mikäli velkasuhteesta on päästy sopuun tai velka on kuitattu.

Käräjäoikeuden asiakirjojen mukaan velkojat yrittivät saada saataviaan pääosin muutamien kymmenien eurojen Wolt- ja Foodora-tilauksista sekä suurempia saatavia muun muassa Stockmannin, Booztin ja Intersportin ostoksista.

Joukossa on myös muun muassa hieman alle 2 000 euron luottokorttilasku sekä muita jopa useiden satojen eurojen luottoja.

Kokonaisuudessaan Itäniemeltä oli käräjäoikeuden kautta karhuttu useita tuhansia euroja maksamattomia velkoja.

Itäniemen mukaan kanteet on peruttu, kun hän on maksanut velkansa.

”Kun minulle on tullut tietoa näistä laskuista, olen ne laskut maksanut. Kyse on virheistä, jotka on nyt korjattu. Pahoittelen syvästi tapahtunutta”, Itäniemi kommentoi 21.3.2025 Ilta-Sanomille.

Lähde: Fria Tider, Seiska, IS

